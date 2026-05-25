Daniel Lemaitre, 7 de agosto y Torices se preparan para recibir la oferta de ‘Mi Casa Avanza’

Las preinscripciones para obtener mejoramientos de vivienda avanzan en las diferentes localidades de la ciudad. El turno, esta vez, es para Daniel Lemaitre, 7 de agosto y Torices, que recibirán al personal del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito, Corvivienda, del 26 al 28 de mayo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las visitas de inspección y preinscripción se realizarán el 26 de mayo en Torices, en calle 45, entre carreras 17 y 19 – carrera 11, entre calles 53 y 54, y carrera 11 A entre calles 54 y 54 A.

El 27 de mayo, se realizarán estos procesos en Daniel Lemaitre, en el sector San Vicente de Paul, calle 68, entre carreras 20 y 21 A y Sector 20 de Julio, en la calle 70D entre carreras 20 y 21.

Finalmente, los equipos de Corvivienda estarán el 28 de mayo en el barrio 7 de Agosto, en las calles 73 y 74 entre carreras 13 y 14.

Para cada uno de estos barrios la Alcaldía Mayor de Cartagena destinó 25 mejoramientos de vivienda que cambiarán y mejorarán las condiciones de vida a igual número de familias.

La verificación de la documentación recogida en este proceso de preinscripción se hará del 29 mayo al 3 de junio. El 4 del mismo mes se publicará en la página web corvivienda.gov.co el listado de los hogares preinscritos, no habilitados y habilitados. Estos últimos son los que participarán en el sorteo público, el 12 de junio, con el cual se seleccionará a los beneficiarios, en caso de que la demanda de subsidios supere la oferta.

Los hogares que esperan obtener un subsidio de mejoramiento de ‘Mi Casa Avanza’ deberán acreditar la calidad de propietario, poseedor u ocupante de la vivienda que se postula, la cual debe contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. A falta de estos se debe verificar que cuente con fosa séptica o con sistemas alternativos de abastecimiento de agua. La vivienda no podrá estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable, zona de protección ambiental o zona de afectación por obra pública.

Estos y otros requisitos pueden ser verificados en la Resolución 148 del 16 de abril de 2026 que se encuentra en el apartado de Mi Casa Avanza del sitio Web de la Entidad.

A los beneficiarios se les asignará 12 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) por estar ubicados en la zona urbana de la ciudad. Este monto se empleará en arreglos de baños y cocinas, también en recubrimientos de pisos y muros, instalación de ventanas y puertas, mantenimiento de fachadas; todo esto dependerá de la necesidad de cada vivienda.