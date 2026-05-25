1.800 personas beneficiadas en Bolívar con materiales de placa huella de la Unidad para las Víctimas

La Unidad para las Víctimas, a través de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, realizó la entrega de materiales para la construcción de una placa huella en la vía que comunica al corregimiento de Paraíso con el casco urbano de San Jacinto, obra que beneficiará a más de 1.800 personas.

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Durante más de dos décadas, esta comunidad ha afrontado obras inconclusas y una vía de acceso en malas condiciones, lo que ha dificultado la movilidad, la salida de productos y el acceso a servicios básicos para los habitantes de Paraíso. Hoy, después de varios años de espera, la entrega de materiales se recibe con esperanza.

“Nos encontramos en el sector de El Naranjal, recibiendo el material de la Unidad para las Víctimas para la intervención de la vía San Jacinto – Paraíso. Actualmente, el proyecto consta de 220 metros lineales de placa huella, los cuales se van a hacer en dos tramos: el primero de 130 metros lineales en el sector de El Naranjal y el segundo en la loma de El Ceibal, 90 metros lineales aproximadamente”, expresó Juan Quiroz, secretario de Planeación de San Jacinto, Bolívar.

Con esta entrega se impacta de manera directa la vida diaria de quienes transitan por este corredor.

“Estamos en la primera entrega de materiales para la construcción de la placa huella; estamos entregando grava, cemento, varillas, puntillas y demás materiales necesarios para poder llevar a cabo la construcción”, manifestó Adrián Pérez, del área de Gestión de Proyectos de la Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Bolívar y San Andrés.

El proyecto cuenta con una inversión superior a $638 millones, de los cuales más de $351 millones son financiados por la Unidad para las Víctimas, en el marco de la estrategia de prevención urgente y mitigación de los efectos del conflicto armado, especialmente frente al riesgo de desplazamiento forzado en el territorio.