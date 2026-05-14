Negociadores de Israel y el Líbano intentan nuevamente un acercamiento en Estados Unidos. Getty Images / Manfredo Pinzauti

Negociadores israelíes y libaneses se reúnen a partir de este jueves en Washington DC, Estados Unidos, a pocos días de la expiración de un alto el fuego que no ha impedido cientos de muertes en bombardeos israelíes contra el grupo proiraní Hezbolá.

Este encuentro, el tercero de este tipo, tiene lugar al día siguiente de una serie de ataques israelíes contra una treintena de sitios en Líbano, que causaron al menos 22 muertos, según el Ministerio de Salud libanés.

Los representantes de ambos países ya se habían reunido el 23 de abril en la capital estadounidense.

El presidente Donald Trump había anunciado en esa ocasión una prórroga de tres semanas de la tregua y expresó la esperanza de un acercamiento histórico entre los dos vecinos de Oriente Próximo, que no mantienen relaciones diplomáticas.

La tregua fue prorrogada hasta el domingo 17 de mayo.

Desde su entrada en vigor el 17 de abril, más de 400 personas han muerto en ataques israelíes, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Israel se ha reservado el derecho de seguir atacando a Hezbolá, el movimiento chiita proiraní que arrastró a Líbano a la guerra tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el 28 de febrero.

En sus propias negociaciones indirectas con Washington, Irán exige que toda tregua incluya también al Líbano, es decir, que Israel deje de atacar a su aliado Hezbolá.