EEUU e Irán buscan ultimar un acuerdo para poner fin a la guerra

Estados Unidos e Irán avanzaron en sus negociaciones de un acuerdo para poner fin a la guerra que, según el secretario de Estado Marco Rubio, incluso podría anunciarse este domingo, aunque no cerraría la espinosa cuestión del programa nuclear de Teherán.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo para poner fin a la guerra con Irán está “en gran medida negociado” y que este incluye la reapertura del estrecho estratégico de Ormuz.

El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington en abril.

“Creo que, a lo mejor, hay la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias”, dijo Marco Rubio a la prensa en Nueva Delhi, donde está de visita oficial.

Rubio declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero que desencadenó la guerra.

- Aplazada la cuestión nuclear -

La cuestión del programa nuclear iraní, sin embargo, se analizaría en negociaciones posteriores, según medios estadounidenses, el mismo Rubio y el portavoz de la diplomacia iraní.

Este último, Esmail Baqai, dijo que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Washington, aunque esto no implicaba “un acuerdo sobre las cuestiones importantes”. El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de “esta etapa” de diálogos, aseguró.

El diario The New York Times, citando a responsables estadounidenses, explicó que un nuevo ciclo de negociaciones “en las próximas semanas o meses” abordaría la forma en que Irán se deshará de sus reservas de uranio enriquecido.

Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene multas solamente civiles.