Pabla Flores y Dina Jael Castillo lanzan “Lamento en la Sierra”: homenaje sonoro a las víctimas

La maestra Pabla Flores, voz fundamental del bullerengue de María La Baja, presenta junto a Dina Jael Castillo González su nuevo sencillo “Lamento en la Sierra”, una obra musical concebida como homenaje a las víctimas de la violencia y a las personas desplazadas por el conflicto armado en los Montes de María y en Colombia.

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El lanzamiento, disponible desde el 19 de mayo en plataformas digitales, reúne la fuerza interpretativa de Pabla Flores Bullerengue Pal Mundo, la voz de la maestra Dina Jael Castillo González y la autoría y producción del maestro Alfonso Cárdenas Veloth.

La mezcla sonora estuvo a cargo de Roberto Castillo Julio, bajo el sello ACV Records Colombia, con el respaldo de la Corporación Buen Vivir y el acompañamiento de músicos aliados.

“Lamento en la Sierra” nace desde un territorio que ha conocido el dolor, pero que también ha hecho de la música una forma de resistencia. Para Pabla Flores, el canto no ha sido silencio: ha sido una manera de nombrar la vida, de acompañar a las comunidades y de mantener encendida la memoria de quienes han sufrido la violencia, el desarraigo y la pérdida.

“Vivo en el barrio El Silencio de María La Baja, que para nada es silencio. La fuerza de su gente, su energía, es la bulla que invita a la rebeldía y a la resistencia”, expresa la maestra Pabla Flores al referirse al origen sensible de esta canción. La obra recoge una historia que no pertenece a una sola persona.

Es el lamento de miles de familias desplazadas, de comunidades marcadas por la guerra y de territorios que han tenido que reconstruirse desde la memoria.

Pero también es una afirmación de esperanza: una voz caribe que llama a que estos hechos no se repitan y a que la dignidad de las víctimas permanezca en el centro de la conversación pública.

Desde María La Baja, cuna de una tradición bullerenguera profundamente ligada a la vida comunitaria, “Lamento en la Sierra” reafirma el poder de la música como vehículo de reparación simbólica, memoria colectiva y defensa de la dignidad humana.

El lanzamiento se suma a la trayectoria artística y comunitaria de Pabla Flores, quien ha dedicado su vida a la salvaguarda del bullerengue, la formación de nuevas generaciones y la visibilización de las voces de mujeres, campesinos, cultores y comunidades afrodescendientes del Caribe colombiano.

“Lamento en la Sierra” ya está disponible en plataformas digitales.

Spotify:

https://open.spotify.com/intl-es/track/2EvpH6MLejjtEd60pSRJrW?si=22cbd5794f1b400e

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Dq-Kus6H1xw&list=RDDq-Kus6H1xw&start_radio=1