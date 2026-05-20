70 jóvenes de Cartagena y Turbaco inician su formación como auxiliares de la Policía

Convencidos de su amor por Colombia y de su pasión por servir a la comunidad, hoy 70 jóvenes entre los 18 y 21 años, dieron el paso mas importante en la carrera por ser un Policía de Colombia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Luego de mas de 3 meses de pruebas, exámenes y entrevistas, del proceso de incorporación, ellos fueron los seleccionados para ser parte del equipo de trabajo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La incorporación de estos jóvenes representa una oportunidad para que aporten al bienestar y tranquilidad de los habitantes de Cartagena, participando activamente en actividades preventivas y de acompañamiento a la comunidad.

Los nuevos integrantes comenzaron esta etapa de preparación académica, física y disciplinaria, en la que fortalecerán valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso con la comunidad. Durante su formación, recibirán conocimientos orientados a apoyar las labores institucionales y a trabajar de manera cercana con la ciudadanía.

El señor Teniente Coronel Raúl Andrés Torres Rangel, Jefe Área Administrativa, destacó la importancia de este nuevo grupo de auxiliares, quienes asumirán el reto de servir con vocación y sentido de pertenencia, fortaleciendo el vínculo entre la institución y los cartageneros.

Asimismo, se resaltó el compromiso de las familias que acompañan este importante paso en la vida de los jóvenes, quienes hoy comienzan una experiencia de crecimiento personal, disciplina y servicio a la patria.

Con esta incorporación, la Policía Nacional continúa fortaleciendo sus acciones de cercanía con la comunidad y reafirma su misión de trabajar por la seguridad y convivencia en la ciudad de Cartagena.