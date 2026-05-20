Tenistas de Bolívar logran una brillante cosecha de títulos en los torneos nacionales

El tenis del departamento de Bolívar ratificó su excelente momento deportivo luego de una destacada actuación en los recientes torneos nacionales organizados por la Federación Colombiana de Tenis. Las delegaciones juveniles viajaron a las ciudades de Bucaramanga y Montería, logrando subirse a lo más alto del podio en múltiples categorías y consolidando los procesos de formación de las nuevas promesas de las raquetas en el Caribe.

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La delegación bolivarense pisó fuerte en el Torneo Nacional G3 disputado en territorio santandereano, donde ocho jugadores alcanzaron las instancias definitivas de la competencia. El gran protagonista de la jornada fue Santiago Utrera, quien se adjudicó el campeonato tanto en la modalidad de sencillos como en dobles dentro de la categoría de 18 años masculino; una hazaña dorada que compartieron Isabella Bayona y Luciana Rojas al coronarse campeonas en dobles de la categoría de 12 años femenino.

El rendimiento del equipo también sumó importantes subtítulos con Marcela Torres, finalista en sencillos y dobles en la categoría de 14 años femenino, y Nicolás Mateus, quien alcanzó el segundo lugar en sencillos de 18 años masculino. La brillante cosecha en Bucaramanga se completó con los subcampeonatos en dobles obtenidos por la pareja conformada por Ian Cogollo y Felipe Buendía, y por la tenista Camila Marrugo. De igual manera, el éxito se trasladó al Torneo Nacional G4 en Córdoba, donde Salma Devoz dominó la categoría de 12 años femenino al ganar el título de sencillos y coronarse también en dobles junto a su coterránea Nicole Dussan.