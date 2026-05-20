Cartagena conmemora el Mes de la Afrocolombianidad con la segunda edición del festival Afro Caribe

En el marco de la conmemoración del Mes de la Afrocolombianidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Programa de Asuntos Étnicos, anuncia la segunda edición del Afro Caribe Fest, una conmemoración de ciudad que, más allá de un evento, busca impactar distintos escenarios del Distrito a través del reconocimiento de la identidad, el autoreconocimiento, la memoria histórica y las tradiciones vivas de las comunidades afrodescendientes.

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Este año, el Afro Caribe Fest 2026: Del África al Caribe rinde un homenaje especial a África desde el Caribe, resaltando la conexión ancestral que, al llegar a este territorio, se transforma en una identidad afrocaribeña llena de música, cultura y resistencia.

Como parte de su programación, se desarrollarán diversas estrategias que permitirán llevar esta conmemoración a múltiples espacios de la ciudad.

Entre ellas se destaca “África en mí: del origen al Caribe”, una estrategia pedagógica que llegará a instituciones etnoeducativas y educativas del Distrito, promoviendo el reconocimiento de la herencia africana en niños, niñas y jóvenes.

Asimismo, se implementará “Más allá de los muros”, una iniciativa que vincula a mujeres privadas de la libertad en procesos de formación, autocuidado y autoconocimiento. En este marco, se desarrollará un taller de elaboración de jabón artesanal, cuyos productos serán visibilizados en el evento central del Afro Caribe Fest, promoviendo habilidades y nuevas oportunidades.

El componente comunitario también incluirá una estrategia de ciudad denominada “Memoria Afro: Raíces y Legado”, orientada a exaltar a líderes, lideresas y referentes afro que han contribuido a la construcción social y cultural de Cartagena, fortaleciendo así la memoria colectiva y el sentido de pertenencia.

De igual forma, se desarrollará la estrategia “Afroterapia: Ritmo, Bienestar y Salud”, enfocada en promover el bienestar físico, emocional y cultural de los adultos mayores mediante una jornada que articule la reflexión sobre la identidad afro y la actividad física adaptada basada en ritmos afrocaribeños, fortaleciendo el envejecimiento activo en el marco del Afro Caribe Fest.

Por primera vez, se desarrollarán rutas culturales que conectarán a los participantes con territorios emblemáticos de la herencia afrodescendiente.

Estas experiencias incluirán recorridos hacia San Basilio de Palenque, reconocido como el primer pueblo libre de América, y hacia Punta Arena, fortaleciendo tanto el reconocimiento cultural como las economías locales de estos territorios.

El día central de la conmemoración será el 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, con una gran jornada cultural que reunirá expresiones artísticas, conversatorios y muestras de emprendimiento. Este espacio contará con la participación de agrupaciones musicales y dancísticas del territorio, así como artistas locales y nacionales que, a través de sus presentaciones, narrarán la historia afrocaribeña desde sus raíces africanas hasta sus expresiones contemporáneas.

Dentro de la agenda académica, se desarrollará un conversatorio enfocado en la cultura, la danza, la música y el territorio como escenarios de resistencia y preservación de las prácticas ancestrales.

El Afro Caribe Fest también será una plataforma para visibilizar emprendimientos afrodescendientes del Distrito, con muestras de gastronomía tradicional, artesanías, moda étnica y experiencias de turismo comunitario, impulsando el desarrollo económico desde los territorios.

“El Afro Caribe Fest, más allá de ser un evento, es una conmemoración: una apuesta de ciudad que reconoce nuestra historia, fortalece nuestra identidad y conecta nuestras raíces africanas con lo que hoy somos como Caribe”, destaca el equipo del Programa de Asuntos Étnicos.

Con esta programación, Cartagena reafirma su compromiso con la dignificación, visibilización y fortalecimiento del legado afrocolombiano, entendiendo que África no está lejos, sino presente en cada expresión cultural, en cada ritmo y en cada historia que habita el Caribe colombiano.

La invitación es a toda la ciudadanía a sumarse a esta gran conmemoración y a vivir el Afro Caribe Fest 2026 como un espacio de encuentro con la identidad, la memoria y la herencia ancestral.