Elegir país: lo que está en juego en las presidenciales
Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan: Elegir país: lo que está en juego en las presidenciales
Elegir país: lo que está en juego en las presidenciales
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Colombia se acerca a una nueva elección presidencial… y más allá de los candidatos, la pregunta es: ¿qué está realmente en juego?
En este especial analizamos cómo se construye el voto, qué papel juegan las emociones y las redes sociales, y qué debería tener en cuenta un ciudadano antes de decidir. Una conversación para entender el país… antes de votar.
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