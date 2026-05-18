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18 may 2026 Actualizado 21:11

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Elegir país: lo que está en juego en las presidenciales

Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan: Elegir país: lo que está en juego en las presidenciales

Elegir país: lo que está en juego en las presidenciales

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Colombia se acerca a una nueva elección presidencial… y más allá de los candidatos, la pregunta es: ¿qué está realmente en juego?

En este especial analizamos cómo se construye el voto, qué papel juegan las emociones y las redes sociales, y qué debería tener en cuenta un ciudadano antes de decidir. Una conversación para entender el país… antes de votar.

Escuche el especial en Caracol Radio:

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