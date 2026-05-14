Programa “Justo Bolívar” llega a Bicentenario con una gran jornada gratuita de salud y justicia

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría del Interior departamental, llevará este viernes 15 de mayo su programa de acceso a la justicia “Justo Bolívar” al barrio Bicentenario. La jornada integral, que se desarrollará en las instalaciones de la Institución Educativa Cecilia Porras, tiene como objetivo descentralizar la oferta estatal y garantizar los derechos de los ciudadanos directamente en sus comunidades.

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El secretario del interior de Bolívar, Javier Doria, confirmó que la actividad iniciará a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 2:00 de la tarde. Durante este espacio, los habitantes del sector podrán acceder a un portafolio de servicios institucionales y médicos sin necesidad de desplazarse a las sedes administrativas ni incurrir en gastos de transporte o tramitación.

La jornada contará con la participación de diversas entidades que brindarán atención en múltiples disciplinas. En el componente de salud, la ESE Cartagena de Indias ofrecerá servicios de medicina general, pediatría, ginecología y odontología. Una de las novedades de la actividad es el servicio de optometría gratuito para menores de 16 años, quienes recibirán tanto la evaluación especializada como los lentes correctivos sin ningún costo.

En el ámbito legal y social, el programa dispondrá de consultorios jurídicos universitarios para orientar a la ciudadanía en la resolución de conflictos. Asimismo, participarán entidades como Migración Colombia y la Cámara de Comercio. Durante el evento también se socializará la estrategia “Bolívar Sin Cadenas”, una iniciativa de la Gobernación enfocada en la prevención de la trata de personas en la región.

Alianzas y atención sin barreras

Esta jornada se adelanta en alianza estratégica con la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística (Localidad 2) y el Consejo de Juventudes de dicha zona. Las autoridades enfatizaron que el acceso a todos los servicios es completamente gratuito y no requiere de inscripciones previas ni requisitos especiales; los asistentes solo deben presentarse para recibir la orientación adecuada según sus necesidades.

La Secretaría del Interior de Bolívar precisó que los casos identificados durante la actividad que requieran un acompañamiento más profundo recibirán un seguimiento posterior a través de la estrategia “Justo Bolívar”, asegurando así una respuesta efectiva y de largo plazo para las problemáticas de la población.