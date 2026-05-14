Cayó alias “El Águila”, nuevo cabecilla del Clan del Golfo en zona norte de Bolívar

En desarrollo de operaciones contra las estructuras multicrimen que delinquen en el departamento, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en coordinación con inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de Wilson Enrique Ortega Valerio, conocido con el alias de “El Águila”, presunto cabecilla de zona del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vía que comunica al municipio de Santa Catalina con el corregimiento de Loma Arena, donde los investigadores hicieron efectiva la orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de grupos armados organizados.

De acuerdo con las investigaciones, alias “El Águila” asumió desde febrero de 2026 el mando criminal de la zona conocida como sector Bayunca, luego de la captura de alias “Nico”, quien ejercía como cabecilla y fue detenido el pasado 28 de enero durante la operación “Poseidón”, en la que fueron capturados nueve presuntos integrantes del GAO Clan del Golfo.

Las autoridades señalaron que Ortega Valerio tendría injerencia criminal en los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Turbana, Turbaco, Santa Rosa, Villanueva y el corregimiento de Bayunca, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con homicidios y otras conductas delictivas.

Según información de inteligencia, durante el año 2025 alias “El Águila” se desempeñó como segundo cabecilla de zona en El Carmen de Bolívar, donde sería el encargado de articular acciones criminales relacionadas con homicidios en esa jurisdicción.

Asimismo, las autoridades lo señalan de ordenar hechos violentos registrados entre febrero y mayo de este año en la zona norte de Bolívar, especialmente en el corredor comprendido entre Bayunca y municipios cercanos.

El capturado registra antecedentes como desmovilizado del Bloque Mineros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura ilegal que tuvo presencia en el Bajo Cauca antioqueño entre 1994 y 2006.

Alias “El Águila” también figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar durante la vigencia 2026.

Durante el procedimiento judicial fue incautado un teléfono celular, elemento que será analizado por las autoridades como parte del proceso investigativo.

“Con esta captura seguimos afectando la estructura de mando del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar. Alias ‘El Águila’ sería uno de los principales dinamizadores de hechos violentos en la zona norte del departamento y su captura representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.