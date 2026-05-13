“El ICBF necesita $19 billones”: directora defendió ante el Congreso la adición presupuestal

En medio de cuestionamientos de congresistas por la ejecución y planeación financiera del ICBF, la directora general de la entidad, Astrid Eliana Cáceres, aseguró que el instituto necesita 19 billones de pesos para cubrir las necesidades reales de atención de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Durante su intervención ante las Comisiones Económicas Conjuntas, la funcionaria defendió la solicitud de adición presupuestal y negó fallas en el manejo de los recursos.

“La primera base es presentar todo lo que necesitemos (...) Tener 19 billones de pesos nos permitiría poder cubrir esos déficits gigantes que tiene la equidad en el país para con los niños y las niñas”, afirmó Cáceres.

“Aquí no hay mala planeación”: ICBF defendió ejecución de recursos

La directora rechazó las críticas sobre una supuesta mala planeación financiera y explicó que los llamados excedentes y rendimientos financieros corresponden a mayores recaudos que ingresan a la Cuenta Única Nacional y que solo pueden ser ejecutados una vez el Congreso apruebe su incorporación mediante una adición presupuestal.

En medio de su defensa, la funcionaria aseguró que las estrategias implementadas por el ICBF han permitido reducir indicadores de embarazo adolescente, trabajo infantil y mortalidad por desnutrición en diferentes regiones del país.

“Las cifras de reducción de embarazo adolescente son muy significativas”, afirmó, al señalar también avances en cierre de brechas de atención a primera infancia.

La directora además advirtió sobre los riesgos asociados a salud mental infantil, retos virales y factores de suicidio, y aseguró que el ICBF desarrolla estrategias focalizadas en algunos territorios del país.

ICBF anunció avances en inclusión y subsidios para madres comunitarias

La funcionaria reveló que 17 mil madres comunitarias pasaron al subsidio de sustitución pensional, situación que —según explicó— ha exigido realizar ajustes en las coberturas y en la operación territorial del instituto.

En materia de inclusión, Cáceres aseguró que el ICBF avanza en nuevos modelos de atención para niños con discapacidad mediante centros de apoyo y equipos itinerantes que acompañan a menores en colegios y distintos territorios del país.

Aunque reconoció que la cobertura sigue siendo insuficiente, señaló que actualmente el modelo alcanza a 4.800 niños y niñas.

No obstante, la directora confirmó que el Gobierno buscará revivir la reforma al Código de Infancia y Adolescencia sobre responsabilidad penal adolescente, archivada en la legislatura pasada, con el objetivo de fortalecer mecanismos de justicia terapéutica y restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley.