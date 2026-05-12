La agencia “Turismo Guatavita” denuncian a un operador turístico de Guatavita por agredir a turistas

El sector turístico de Guatavita, Cundinamarca, ha estado el últimos días en conflicto entre ellos, según los dueños de la empresa “Turismo Guatavita” han denunciado que han sido víctimas de “persecución” a ellos y sus clientes por parte de un operador turístico del municipio.

La representante legal de la agencia en Guatavita, Martha Cortés, relata que el 3 de mayo de este año, en las horas de la tarde, dos mujeres solicitaron un paquete turístico en una organización, en el cual, incluía transporte privado. Sin embargo, no lo aceptaron debido a que se necesitaba más pasajeros o pagar más del servicio de transporte.

Luego, las turistas se acercaron a la agencia de “Turismo Guatavita”, aquí también le ofrecieron el mismo paquete de turismo y accedieron a adquirirlo.

Al arrancar las turistas desde la Mini Van hacía la laguna de Guatavita, según cuentan las mujeres, otra mini Van intentó chocar y tentar contra la vida del conductor y de ellas.

Ante este suceso, el conductor de la agencia de turismo se contactó con los dueños para contarles lo sucedido y realizar otro plan de transporte para las turistas. Sin embargo, ellas no accedieron.

Ante esta denuncia, Martha Cortés, representante legal de la agencia, interpuso un derecho de petición ante la Alcaldía municipal de Guatavita, Secretaria de Gobierno, Concejo Municipal, Inspección de Policía y Personería Municipal, con el fin de tener una respuesta oportuna ante esta denuncia y así, mejorar los conflictos internos del sector turístico del municipio de Guatavita.