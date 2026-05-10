Golpe al narcotráfico: incautan 1,6 toneladas de cocaína en Cartagena valoradas en $14.390 millones

La Policía Nacional de Colombia, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, logró la incautación de más de 1 tonelada y 663 kilos de clorhidrato de cocaína, durante el desarrollo de actividades de control y verificación adelantadas por las unidades especializadas contra el narcotráfico.

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Este importante resultado operacional fue posible gracias al perfilamiento realizado por la Sala de Análisis de la Compañía y las labores de control efectuadas por los uniformados, quienes lograron detectar la sustancia estupefaciente bajo la modalidad de mezclado en cal dolomita, con destino final hacia Providencia – Islas.

Como parte del procedimiento judicial y técnico adelantado por las autoridades, los elementos materiales probatorios incautados fueron sometidos a análisis especializados por parte del Laboratorio de Estupefacientes Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de determinar la composición y concentración de la sustancia hallada.

Los resultados periciales confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína en la sustancia analizada, evidenciando el alto nivel de pureza del alcaloide y su potencial impacto en las cadenas de tráfico y comercialización ilegal de estupefacientes.Con esta operación, la Policía Nacional logra una afectación a las finanzas criminales superior a los 14.390 millones de pesos y evita la comercialización de más de 4,1 millones de dosis de cocaína, impactando de manera directa las economías ilícitas de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

“Estos resultados evidencian el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras criminales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Continuaremos desarrollando operaciones contundentes para debilitar sus capacidades logísticas y financieras”, señaló la Dirección de Antinarcóticos.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico y otros delitos a través de la Línea Antidrogas 167, garantizando absoluta reserva.