Capturado extranjero señalado de explotar sexualmente a menores en entornos escolares de Medellín

ORDEN PÚBLICO

En una operación conjunta contra la explotación sexual infantil, la Policía Nacional, en articulación con la Unidad Investigativa de Crímenes Transnacionales (TCIU), Homeland Security Investigations y Migración Colombia, capturó a un ciudadano extranjero señalado de ser uno de los principales dinamizadores de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría utilizado perfiles falsos en redes sociales y mecanismos de suplantación de identidad para acercarse a estudiantes de secundaria en las comunas 12, La América, y 13, San Javier.

Las investigaciones indican que seleccionaba a sus víctimas aprovechando condiciones de vulnerabilidad y posteriormente las contactaba mediante engaños.

Según el reporte oficial, el capturado ofrecía dinero en efectivo para evitar dejar rastros financieros y trasladaba a las víctimas a distintos lugares de la ciudad, donde presuntamente se habrían cometido los abusos.

También utilizaba vehículos alquilados y otras estrategias para evadir controles de las autoridades y ocultar sus actividades.

Hasta el momento, las autoridades han identificado cinco víctimas y avanzan en la verificación de otros posibles casos. Esto permitió activar rutas de protección integral y atención especializada para los menores afectados.

Las investigaciones también evidenciaron un patrón de victimización en zonas cercanas a instituciones educativas, razón por la cual las autoridades reforzaron acciones preventivas y de vigilancia en entornos escolares de Medellín.

La Policía señaló que el caso tiene un componente transnacional, debido a que el ciudadano extranjero habría aprovechado su condición migratoria legal para ocultar su actuar ilícito, situación que motivó la cooperación internacional para lograr su ubicación y captura.