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08 may 2026 Actualizado 17:48

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La Policía dispondrá de 1.200 uniformados para celebración del Día de la Madre en Ibagué

Las autoridades reiteraron el llamado a la tolerancia y la sana convivencia a la ciudadanía.

Policía Ibagué

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Ibagué

Las autoridades dispondrán este fin semana en Ibagué de más de 1.200 uniformados desplegados en diferentes puntos estratégicos, zonas comerciales, establecimientos nocturnos, comunas y corregimientos, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

“El Día de la Madre debe ser una fecha para compartir en familia, en paz y con responsabilidad. Desde la Administración Municipal, junto con la Policía Metropolitana, hemos preparado un amplio dispositivo de seguridad para acompañar a los ciudadanos e invitamos a todos los ibaguereños a celebrar con tolerancia y tranquilidad”, señaló el secretario de Gobierno, Francisco Espín.

Las autoridades indicaron que se realizarán controles permanentes, operativos de vigilancia y acompañamiento en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellos puntos donde históricamente se presentan alteraciones a la convivencia durante esta fecha.

“Nuestro llamado es al respeto, la tolerancia y la sana convivencia. Queremos que las familias disfruten esta celebración sin hechos que lamentar”, manifestó el coronel Jeyson López, subcomandante de la Metib.

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