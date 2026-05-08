La Policía dispondrá de 1.200 uniformados para celebración del Día de la Madre en Ibagué

Ibagué

Las autoridades dispondrán este fin semana en Ibagué de más de 1.200 uniformados desplegados en diferentes puntos estratégicos, zonas comerciales, establecimientos nocturnos, comunas y corregimientos, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.

“El Día de la Madre debe ser una fecha para compartir en familia, en paz y con responsabilidad. Desde la Administración Municipal, junto con la Policía Metropolitana, hemos preparado un amplio dispositivo de seguridad para acompañar a los ciudadanos e invitamos a todos los ibaguereños a celebrar con tolerancia y tranquilidad”, señaló el secretario de Gobierno, Francisco Espín.

Las autoridades indicaron que se realizarán controles permanentes, operativos de vigilancia y acompañamiento en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellos puntos donde históricamente se presentan alteraciones a la convivencia durante esta fecha.

“Nuestro llamado es al respeto, la tolerancia y la sana convivencia. Queremos que las familias disfruten esta celebración sin hechos que lamentar”, manifestó el coronel Jeyson López, subcomandante de la Metib.