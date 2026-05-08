Edmundo González propone usar dinero venezolano bajo tutela de EEUU para la red eléctrica. EFE/ John Reyes Mejía/ARCHIVO / John Reyes Mejía ( EFE )

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia planteó este viernes usar el dinero bloqueado de Venezuela en el extranjero bajo supervisión de Estados Unidos para recuperar el sistema eléctrico del país suramericano, que presenta fallas constantes que han generado apagones en varios estados.

“En cambio, ese dinero está pagando a un bufete de abogados privados en Estados Unidos contratado para defender a quien le sumó años a esta crisis”, criticó el opositor en referencia aparente a Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos en enero y permanece encarcelado en Nueva York.

González Urrutia respondió así a un comunicado del Gobierno de Venezuela, en el que informó el jueves que ejecuta “maniobras” de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio, al asegurar que ayer se alcanzó un “hito en la demanda” de electricidad.

El Ejecutivo indicó que las “altas temperaturas” y el “crecimiento económico” son los causantes de la alta demanda de energía, aunque líderes opositores han denunciado durante años “corrupción” y falta de mantenimiento en el sistema eléctrico.

El Gobierno instó al sector privado a usar de manera responsable sus fuentes propias de generación ante las altas temperaturas pronosticadas para el jueves y este viernes, y prohibió la minería digital en todo el territorio.

A partir de este viernes, se iniciará una convocatoria nacional con sectores privados, industriales, académicos y científicos para presentar el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional, subrayó el comunicado.

Al respecto, González Urrutia criticó que la respuesta del Gobierno sea que el sector privado use sus propios generadores eléctricos y que los venezolanos “ahorren luz”.

Según el líder opositor, el problema del sistema eléctrico no tiene que ver con las sanciones impuestas a Venezuela -como han asegurado varias autoridades, entre ellas la presidenta encargada, Delcy Rodríguez-, sino que “ninguna empresa seria firma un contrato con quien no tiene legitimidad para cumplirlo”.

“Los mismos que nunca apagaron la luz en sus casas ahora le piden al país que se acepte a la ‘nueva’ oscuridad”, expresó González Urrutia, quien permanece exiliado desde 2024.Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno ha responsabilizado en el pasado a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector.