AFC Bournemouth aparta a Álex Jiménez por chats con una menor. Foto: Getty Images / Robin Jones - AFC Bournemouth

El AFC Bournemouth abrió una investigación y apartó al futbolista español Álex Jiménez tras la difusión de mensajes atribuidos al jugador enviados a una menor.

Sospechoso de haber enviado mensajes comprometedores a una menor a través de las redes sociales, el joven defensa español Álex Jiménez fue apartado de la disciplina del Bournemouth, anunció el viernes el club de fútbol inglés, que ha abierto una investigación.

“El AFC Bournemouth ha tenido conocimiento de mensajes que circulan en las redes sociales y que implican al lateral derecho Álex Jiménez”, explicó el club en un comunicado.

“El club comprende la gravedad del asunto y está llevando a cabo una investigación”, añadió.

Capturas de pantalla difundidas en las redes sociales muestran intercambios entre el jugador, que cumple 21 años este viernes, y una menor.

“Eres muy guapa, un poco pequeña pero bueno, me gustan las chicas más pequeñas, nunca he estado con una chica de 15 años”, se puede leer en uno de los mensajes.

Alex Jiménez no participará en el desplazamiento de los Cherries al campo del Fulham el sábado (14H00 GMT) en la 36ª jornada de la Premier League, añadió el club, que no volverá a pronunciarse sobre este asunto hasta acabar la investigación.

Cedido por el AC Milan y fichado en propiedad en febrero pasado, Jiménez ha disputado 32 partidos esta temporada con la camiseta del Bournemouth, sexto en la Premier League y en la lucha por la clasificación para competiciones europeas.