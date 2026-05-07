Superfinanciera visita Bucaramanga en jornada para prevenir fraudes y captación ilegal de dinero

¿Cómo evitar fraudes en las compras navideñas? Así garantizan la seguridad los comercios colombianos // Caracol Radio

Bucaramanga fue escogida como una de las ciudades del país para desarrollar una nueva jornada de la campaña “Me informo y cuido mi dinero”, una estrategia conjunta de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio para prevenir fraudes y esquemas ilegales de captación de dinero.

La iniciativa se llevará a cabo los días 7 y 8 de mayo y busca entregar herramientas prácticas a la ciudadanía para identificar falsas ofertas de inversión, modalidades de fraude y riesgos relacionados con el manejo del dinero.

Nicolás Cortés Alonso, director de Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la Superintendencia Financiera, explicó que la campaña busca alertar especialmente sobre modalidades de fraude que actualmente circulan a través de plataformas digitales y redes sociales.

“Estamos recorriendo todo el país entregando mensajes de prevención para que la gente dé un manejo responsable a su dinero y tome medidas prácticas para no caer en esquemas de captación ilegal o en falsos préstamos”, señaló el funcionario en entrevista con Caracol Radio.

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El vocero advirtió que muchas de estas estafas ofrecen rendimientos exagerados y supuestas inversiones de bajo riesgo para atraer víctimas.

“Les dicen que pueden ganar mucho dinero en poco tiempo, sin riesgo, con rendimientos tres, cuatro o cinco veces superiores a los que ofrece el sistema financiero legal. Las personas entregan sus recursos y luego estos esquemas terminan cayendo porque son financieramente insostenibles”, explicó.

Programación de la jornada

La agenda comenzará este jueves 7 de mayo con una capacitación abierta al público entre las 9:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana en el auditorio del SENA, Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de Bucaramanga.

Ese mismo día, a las 2:00 de la tarde, la jornada continuará en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, con un espacio académico dirigido a estudiantes y docentes de la Facultad de Economía y Negocios.

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El viernes 8 de mayo se realizará una capacitación cerrada en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bucaramanga, orientada a funcionarios de la entidad.

Las superintendencias señalaron que esta campaña recorre diferentes ciudades del país con espacios pedagógicos y acciones de divulgación para fortalecer la prevención frente a fraudes financieros y otras prácticas que ponen en riesgo los recursos de los ciudadanos.