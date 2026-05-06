SúperLíderes: la apuesta de Cartagena para formar niños y niñas, con liderazgo y participación

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en articulación con Global Shapers Cartagena, lanza la Escuela Virtual SúperLíderes: Formación en Liderazgo y Participación Ciudadana, un innovador programa educativo diseñado para potenciar las capacidades de niños y niñas mediante el aprendizaje basado en el juego y la exploración.

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Esta iniciativa, gratuita y autoguiada, está dirigida a niños y niñas entre los 7 y 16 años, quienes podrán acceder a una plataforma digital interactiva donde desarrollarán habilidades clave como: liderazgo, inteligencia emocional, comunicación asertiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos, entre otros, desde una perspectiva de participación activa y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.

“La niñez cartagenera cuenta con una nueva escuela virtual para aprender sobre liderazgo. Con esta novedosa iniciativa queremos que nuestros niños y niñas descubran su potencial, y se reconozcan como protagonistas de su entorno. La invitación es a que se inscriban y disfruten de esta experiencia gratuita mientras aprenden y fortalezcan sus habilidades a través del juego”, destacó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

La experiencia pedagógica está diseñada como una aventura inmersiva compuesta por 10 módulos, cada uno asociado a un lugar emblemático de Cartagena. A lo largo del recorrido, los participantes se convierten en guardianes de la Orden de Súper Líderes, con la misión de recuperar las 10 gemas del liderazgo, desbloqueando insignias, niveles y logros a medida que avanzan.

Cada módulo incluye actividades interactivas, contenido visual, y espacios de reflexión que permiten aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Además, los niños y niñas pueden crear su propio avatar, personalizarlo y avanzar en su proceso formativo mediante una barra de progreso que registra sus logros dentro de la plataforma.

El programa puede completarse en una semana intensiva o de manera flexible entre dos y cuatro semanas, adaptándose al ritmo de cada participante. Al finalizar, los niños y niñas recibirán su certificado de participación, validando su proceso de aprendizaje.

Para ser parte de esta escuela virtual, los interesados deben registrarse en la plataforma digital: superlideres.cartagena.gov.co donde también se recopilan los datos del acudiente para el seguimiento y acompañamiento del proceso.

Con esta apuesta, la administración Distrital reafirma su compromiso con la formación integral de la niñez cartagenera, promoviendo espacios innovadores que combinan tecnología y educación, dándole protagonismo a la participación ciudadana.