Inauguran nueva sede de pasaportes en el Centro Histórico de Cartagena

A partir de este jueves 7 de mayo desde las 3 de la tarde, la Gobernación de Bolívar pondrá en funcionamiento su nueva oficina de pasaportes, ubicada en el Centro Histórico de Cartagena, en la calle del Tejadillo, en un espacio renovado para brindar una atención más ágil, cómoda y eficiente a los ciudadanos.

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La apertura oficial estará encabezada por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien lidera esta apuesta por mejorar la calidad del servicio y facilitar los trámites a quienes requieren este documento.

El mandatario de los bolivarenses explicó que la nueva sede funciona en un inmueble propiedad de la Gobernación, el cual fue adecuado para cumplir con altos estándares de atención al público y con los lineamientos establecidos por la Cancillería colombiana.

Esta nueva oficina tiene la capacidad de atender a cerca de 200 personas diarias, quienes podrán acceder al trámite mediante cita previa a través de la página web de la Gobernación.

La sede cuenta con espacios más amplios, modernos y organizados, además de condiciones especiales para garantizar la inclusión.

Dispone de un módulo exclusivo para personas con discapacidad, más amplio y cómodo, así como accesos diseñados para personas con movilidad reducida.

Para optimizar la atención, la oficina estará conformada por un equipo de 10 formalizadores, personal en recepción, cinco abogados de apoyo jurídico, un profesional encargado de entrevistas cuando se requiera y un equipo especializado en la entrega de pasaportes.

Adicionalmente, se fortalece el trabajo articulado con entidades como Migración Colombia y el ICBF, lo que permitirá brindar un servicio más integral y seguro.

“La Gobernación tenía este espacio y como siempre nos pedían mejorar la atención en la oficina de pasaportes, no solo en espacio sino en calidad y tiempo, esta nueva sede nos permite avanzar en ese propósito. Además, nos ceñimos a los lineamientos de la Cancillería colombiana. Esperamos seguir mejorando por el bienestar de las personas que necesitan este documento tan valioso”, afirmó el Gobernador de Bolívar.

La nueva sede responde también a las exigencias de la Cancillería, que establece que este tipo de oficinas deben operar en la capital del departamento. Con este paso, la Gobernación de Bolívar avanza en el cumplimiento de auditorías nacionales y reafirma su compromiso con una atención digna, eficiente y cercana al ciudadano.