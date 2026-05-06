Distrito asegura $20 mil millones para construir nuevo megacolegio en La Boquilla

El sueño de un nuevo colegio para La Boquilla ha dado un paso definitivo hacia su realidad. En un encuentro clave con los líderes del corregimiento, se ratificó que los $20 mil millones destinados para esta obra histórica están completamente asegurados y protegidos, garantizando que la educación sea el motor de cambio para los niños y jóvenes del territorio.

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A diferencia de proyectos que se quedan en promesas, esta inversión está enfocada en crear una institución que trascienda el tiempo. La prioridad ahora es identificar, junto a la comunidad, el terreno óptimo que permita levantar una infraestructura de alta calidad.

La visión es clara: edificar un centro educativo que no solo responda a las necesidades actuales, sino que en 30 años siga siendo el epicentro de la formación etnoeducativa en la zona.

Un compromiso con el futuro de “los pelaos”

La construcción, que se proyecta adjudicar en un plazo máximo de cinco meses para iniciar obras en octubre, no escatimará en dotación. El diseño contempla estándares modernos que incluyen tecnología de punta, mobiliario completo y, de ser necesario, soluciones sostenibles como energía solar. El objetivo es que los estudiantes encuentren en sus aulas un espacio de felicidad y motivación.

“No le vamos a negar nada a ese colegio. La idea es que los pelaos se sientan felices en el lugar donde estudian”, se enfatizó durante la socialización el alcalde Dumek Turbay, subrayando que este proyecto es el “presente y futuro” de las familias boquilleras.

La comunidad recibió la noticia con optimismo, destacando que la seguridad de los recursos trae tranquilidad a un sector que ha priorizado la educación sobre cualquier otra necesidad. Mientras se define si el colegio se construirá en una sola sede o bajo un modelo de tres predios distribuidos por niveles, el avance educativo no se detiene.

Actualmente, el Distrito ejecuta $4 mil millones adicionales en la adecuación de las sedes de la Institución Educativa San Juan Bautista. Estas mejoras garantizarán condiciones dignas para los alumnos mientras avanza el proceso del nuevo megacolegio, consolidando una apuesta integral por la infraestructura escolar en la Zona Norte de Cartagena.