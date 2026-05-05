Pasto tendrá su palacio de Bellas Artes, se creará la gran manzana cultural

Pasto - Nariño

La Alcaldía de Pasto oficializó la firma del comodato con el Banco de la República que permitirá el uso del ala derecha de sus instalaciones en el centro de la ciudad, donde funcionará la futura Casa de la Cultura y del Arte, un espacio estratégico que se integrará a la denominada ‘Manzana Cultural’ con la que se busca consolidar un corredor dedicado a las artes, la memoria y la identidad local.

De acuerdo con el acuerdo firmado, el inmueble será adecuado directamente por el Banco de la República y se estima que en un plazo de dos a tres meses esté listo para su apertura al público.

El alcalde Nicolás Toro Muñoz señaló que este acuerdo permite avanzar en la consolidación de un punto central para el desarrollo cultural del municipio y destacó que el espacio contará con condiciones adecuadas para artistas, gestores y procesos formativos.

Desde el Banco de la República confirmaron que ya inició el proceso técnico de adecuación y que se trabaja de manera articulada con la Secretaría de Cultura en la construcción de una programación que convoque a artistas, colectivos y ciudadanía.

“Queremos que este lugar se convierta en un punto de encuentro vivo, donde se fortalezcan los procesos culturales y se generen nuevas oportunidades para la creación, la formación y la expresión artística”, explicó el director cultural de la entidad en Pasto, Fernando Palacios.

¿Qué compone la Manzana Cultural?

Este proyecto se complementa con la intervención de la calle 18, planteada como parte de la transformación del centro de la ciudad, que contempla la incorporación de ciclovías, zonas verdes y la mejora del espacio público, con el objetivo de articular este eje vial con parques y la Plaza del Carnaval, consolidando un corredor cultural y turístico.

Desde la administración municipal señalaron que esta intervención busca no solo mejorar la movilidad y el entorno urbano, sino también dinamizar la economía del sector y fortalecer la apropiación ciudadana del centro de Pasto articulandose con los nuevos espacios culturales que comenzarán a operar en esta zona.