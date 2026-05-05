Cancillería impulsa apertura de mercados para el agro colombiano en Canadá

CANADÁ

Desde Montreal, el Gobierno colombiano avanza en su estrategia de diplomacia comercial con la participación de 18 organizaciones del país en una de las ferias agroindustriales más importantes del continente.

Productores nacionales están presentando cafés y cacao de especialidad, así como frutas como gulupa, maracuyá y lima Tahití, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado canadiense y generar nuevas oportunidades de negocio.

En diálogo con Caracol Radio, Claudia Marisol Moreno, asesora del despacho de la canciller Rosa Villavicencio, destacó el alcance de esta iniciativa.

“Estamos muy contentos de tener aquí 18 organizaciones de todo el territorio nacional que representan algunas cadenas que son insignia para nosotros, como cafés de especialidad y cacao de especialidad”, afirmó.

La funcionaria subrayó la importancia de este escenario para la internacionalización del agro colombiano.

“Canadá es un potencial muy amplio para nuestra diversificación de mercados” y agregó que este tipo de espacios permiten “visibilizar unas alternativas comerciales muy grandes que tiene el país”.

Según explicó, la estrategia busca beneficiar especialmente a pequeños y medianos productores. “Nos parece muy importante la apuesta de poder abrir un poquito de mercado para esos pequeños y medianos productores que, con mucho esfuerzo, han mejorado todos sus procesos de calidad”, señaló.

La participación se desarrolla en articulación con la Agencia de Desarrollo Rural, con apoyo de ProColombia y el Ministerio de Comercio, entidades que facilitan el acceso directo a compradores internacionales y reducen la intermediación.

Además, Moreno resaltó el papel de la agricultura familiar en la producción nacional.

“El 70 por ciento de la producción de Colombia corresponde a la agricultura familiar, campesina, étnica y comunitaria”, indicó, al tiempo que destacó que muchas de estas organizaciones “han sustituido cultivos y los han cambiado por cadenas con potencial de comercialización”.

Por último, la alta directiva hizo un llamado a los productores del país a fortalecer el trabajo colectivo.

“A veces es difícil hacer confianzas, trabajar en equipo, pero realmente es la única posibilidad que nosotros tenemos como país para poder tener una oportunidad de desarrollo productivo”, aseguró en diálogo con Caracol Radio.