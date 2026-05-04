Tribunal multó al presidente Petro por no retractarse de llamar “bandido” al gerente de Coosalud

Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sanción contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por no retractarse ni ofrecer excusas públicas al gerente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, a quien calificó de “bandido” y acusó de haberse robado los recursos de la salud.

El jefe de Estado deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que representa 17 millones 509 mil pesos, por incumplir la orden de rectificación.

En un fallo de 19 páginas, la Sección Segunda – Subsección “F”, en sala de decisión, ordenó que el pago se efectúe dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia. También redujo la cifra de la multa, al pasarla de 15 a 10 salarios.

“RESUELVE: PRIMERO: MODIFÍCASE el numeral PRIMERO del auto de fecha 14 de abril de 2026, proferido por el Juzgado Veinticuatro (24) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, únicamente en lo relativo a la sanción impuesta, la cual se fija en una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, manteniéndose incólumes las demás determinaciones, sumas que deberán ser consignadas en la cuenta corriente DTN multas y cauciones 3-0820-000640-8 del Banco Agrario, a favor de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, allegando copia de la consignación a la Secretaría del juzgado de origen.

SEGUNDO: Una vez vencido el término señalado sin que se acredite el pago de la sanción impuesta, remítase, por Secretaría del juzgado, a la oficina de cobro coactivo competente los documentos que constituyen título ejecutivo, con el fin de que se adelante el procedimiento de cobro correspondiente”, se lee en la decisión que es el resultado de una tutela que desde 2025 amparó los derechos fundamentales del buen nombre, honra y debido proceso, violentados por Petro.

En contexto: Juez requirió a Petro que informe si se retractó de acusaciones contra exgerente de Coosalud

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?

“Se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad, sus dueños, que tenemos que hacer algo, perose tumbaron a los dueñosporque eran cooperativistaspor cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido, y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y a ver, acuérdense, el hermano también o primo del expresidente Santos”, señaló el presidente Petro en una intervención televisada y que fue reseñada en la tutela que fue fallada a favor de González Montaño.

Según el tribunal, las expresiones del jefe de Estado, quien también llamó “bandido” al exgerente de Coosalud, afectaron su buen nombre, pues lo relacionó con las pérdidas de 200.000 millones de pesos de los recursos del sector salud.