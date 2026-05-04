Marco Rubio discutirá la situación en Medio Oriente y América Latina en el Vaticano. Foto: Getty Images.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, visitará el Vaticano esta semana y abordará la situación en Medio Oriente y América Latina, informó el Departamento de Estado este lunes.

El Vaticano había anunciado previamente que Rubio se reuniría en privado con el pontífice el jueves, y una fuente italiana dijo que también vería a autoridades italianas y que había solicitado una reunión con la primera ministra Giorgia Meloni.

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En un breve comunicado, el Departamento de Estado confirmó que Rubio estará en Roma entre el miércoles y el viernes.

“El secretario Rubio se reunirá con los líderes de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses mutuos en el Hemisferio Occidental (América Latina)”, señaló el Departamento de Estado.

“Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses de seguridad compartidos y en la alineación estratégica”, añadió el texto.

La visita de Rubio, un católico devoto que asiste regularmente a misa, se produce después de que Trump formulara críticas contra el papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos.

Trump calificó al papa, que hizo votos por la paz en Medio Oriente, de “DÉBIL en materia de delincuencia y terrible en política exterior”.

El papa también se ha pronunciado en contra de la amplia ofensiva de Trump contra la inmigración.

El Vaticano ha desempeñado durante mucho tiempo un papel diplomático activo en Cuba, donde Rubio, un cubanoestadounidense, ha encabezado los esfuerzos de la administración Trump para aumentar la presión sobre el gobierno comunista.

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Incluso antes de los ataques de Trump al papa, encuestas realizadas en marzo y abril mostraban un creciente rechazo a Trump entre los católicos estadounidenses.

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