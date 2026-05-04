Extraño color de la bahía de Cartagena habría sido provocado por algas

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR) informa que al observar una coloración en el agua de mar en la Bahía de Cartagena, específicamente en el sector de Castillogrande, el viernes 1 de mayo de 2026, se realizaron análisis técnicos para evaluar las condiciones ambientales y determinar la posible ocurrencia de una floración algal.

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Como resultado de la toma de muestras efectuada el sábado 2 de mayo, los análisis fisicoquímicos evidenciaron que los niveles de clorofila-a y oxígeno disuelto se encuentran dentro de los rangos habituales para esta zona de la bahía. Asimismo, durante la inspección no se registró la coloración rojiza reportada el día anterior.

Los estudios de laboratorio permitieron identificar la presencia de diferentes tipos de microalgas que, bajo ciertas condiciones, pueden estar presentes en fenómenos de coloración del agua. Estas especies hacen parte del ecosistema natural de la Bahía de Cartagena y han sido registradas en la zona previamente.

Adicionalmente, se observó la presencia de organismos microscópicos que se alimentan de estas microalgas, los cuales cumplen una función importante en el equilibrio del ecosistema, ayudando a regular su crecimiento.

Aunque los resultados no evidencian una floración algal activa al momento del muestreo, los hallazgos sugieren que pudo haberse presentado un evento puntual de corta duración, el cual ya no era visible cuando se realizó la evaluación. Este tipo de fenómenos puede variar en duración, desde algunas horas hasta varios días, dependiendo de las condiciones ambientales.

La Autoridad Marítima Colombiana continuará realizando seguimiento permanente en la zona para monitorear la evolución de las condiciones del agua y garantizar información oportuna y precisa a la ciudadanía. De igual forma, se recomienda a la comunidad reportar cualquier cambio inusual en la coloración del agua en la Bahía de Cartagena a las autoridades competentes.