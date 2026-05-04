Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 may 2026 Actualizado 18:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Estados Unidos prorroga la protección sobre la venezolana Citgo frente a sus acreedores

El Departamento del Tesoro emitió una licencia general, en reemplazo de la del pasado marzo, que autoriza a partir del 19 de junio transacciones relacionadas con un bono de deuda de Pdvsa, pero mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

A Citgo gas station, the US-based subsidiary of the Venezuelan state oil company PDVSA, is seen in Washington, DC, January 31, 2019. - Citgo was was key to Venezuelan President Nicolas Maduro&#039;s fight to stay in power as US sanctions imposed against Venezuela this week have cut off the final &quot;gemstone&quot; of the country&#039;s collapsed oil sector. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

A Citgo gas station, the US-based subsidiary of the Venezuelan state oil company PDVSA, is seen in Washington, DC, January 31, 2019. - Citgo was was key to Venezuelan President Nicolas Maduro's fight to stay in power as US sanctions imposed against Venezuela this week have cut off the final "gemstone" of the country's collapsed oil sector. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP via Getty Images) / SAUL LOEB

A Citgo gas station, the US-based subsidiary of the Venezuelan state oil company PDVSA, is seen in Washington, DC, January 31, 2019. - Citgo was was key to Venezuelan President Nicolas Maduro&#039;s fight to stay in power as US sanctions imposed against Venezuela this week have cut off the final &quot;gemstone&quot; of the country&#039;s collapsed oil sector. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

EFE

Estados Unidos volvió a extender este lunes la protección sobre la refinería Citgo, filial en territorio estadounidense de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, frente a sus acreedores.

El Departamento del Tesoro emitió una licencia general, en reemplazo de la del pasado marzo, que autoriza a partir del 19 de junio transacciones relacionadas con un bono de deuda de Pdvsa, pero mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

El bono en cuestión, emitido en 2016 por hasta 7.100 millones de dólares, tiene como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, empresa propiedad de Pdvsa con sede en Houston (Texas).

Venezuela dejó de pagar ese bono en 2019 y desde entonces los tenedores intentaron tomar el control de Citgo para recuperar su inversión.

En 2025, un juez de Nueva York confirmó la validez de los bonos y ordenó a Pdvsa desembolsar 2.860 millones de dólares.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha bloqueado repetidamente que los acreedores puedan ejecutar la garantía, en un intento de proteger ese activo estratégico mientras persisten las disputas legales.

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha reconocido la legitimidad del Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que trabaja para abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones estadounidenses.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir