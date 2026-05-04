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04 may 2026 Actualizado 18:03

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Internacional

Dos muertos y varios heridos tras un atropello en Leipzig, Alemania

Medios locales de la ciudad de Leipzig reportaron que hay dos muertos y al menos ocho heridos en el suceso, cuando un vehículo atropelló a un número indeterminado de individuos en una zona peatonal.

Imagen de referencia, bandera de Alemania. Foto: Getty Images

Imagen de referencia, bandera de Alemania. Foto: Getty Images / Caspar Benson

Imagen de referencia, bandera de Alemania. Foto: Getty Images

EFE

Dos muertos y varias personas resultaron heridas al ser arrolladas por un automóvil en una zona peatonal de la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmó la policía a la emisora local Radio Leipzig y a la cadena de televisión NTV.

Según NTV, al menos ocho personas habrían resultado heridas en el suceso, en el que un vehículo atropelló a un número aún indeterminado de viandantes en una zona peatonal del centro de la ciudad.

En las imágenes se puede ver un amplio dispositivo con numerosos agentes de la Policía y ambulancias desplegado en la zona en la que se produjo el atropello.

En su página de Internet, Radio Leipzig precisó que el vehículo que atropelló a las víctimas llevaba a una persona sobre el vehículo.

“Según testigos presenciales, parecía como si una chica se hubiera agarrado con fuerza” al vehículo, indicó esa emisora.

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