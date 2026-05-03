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03 may 2026 Actualizado 00:57

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Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 1 de mayo números ganadores y premios

Entérese de los resultados del último sorteo de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto de este sábado 1 de mayo de 2026. Conozca los números de la suerte.

Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 21 de febrero: números ganadores y premios

Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 21 de febrero: números ganadores y premios

Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 21 de febrero: números ganadores y premios

Daniela Puerto

La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.

Resultados Lotería de Boyacá del sábado 1 de mayo de 2026

Este sábado 1 de mayo se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:

El resultado del premio mayor del sorteo es:

Lea más: Resultados Lotería de Boyacá HOY 28 de marzo 2026: consulte números de los premios

Premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio mayor: $15′000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000,000,000
  • Premio Alegría: $400,000,000
  • Premio Ilusión: $300,000,000
  • Premios Esperanza: $100,000,000
  • Premios Berraquera: $50,000,000
  • Premios Optimismo: $20,000,000
  • Premios Valentía: $10,000,000

¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?

  • Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
  • Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
  • Allí tiene dos botones para realizar su apuestaLoti y LottiRed.
  • Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
  • Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
  • Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.

Resultados Lotería del Cauca del sábado 1 de mayo de 2026

Este sábado 1 de mayo de 2026 se jugó la Lotería del Cauca por un premio mayor de 5.555 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

¿Cuáles son los otros premios de la Lotería del Cauca?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Lea aquí: Llegó el tan esperado sorteo 4800 de Lotería de Medellín con un exclusivo promocional bono de viaje

  • Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.
  • Premio Seco de 200′000.000 pesos.
  • Premio Seco de 100′000.000 pesos.
  • Premio Seco de 50′000.000 pesos.
  • Premio Seco de 10′000.000 pesos.

¿Cuál fue el resultado del Baloto?

El Baloto se juega todos los miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.

Resultados de Baloto HOY 1 de mayo de 2026

Este sábado 1 de mayo de 2026, se juega los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:

  • Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

  • Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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