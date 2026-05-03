Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 1 de mayo números ganadores y premios
Entérese de los resultados del último sorteo de las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto de este sábado 1 de mayo de 2026. Conozca los números de la suerte.
La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.
Resultados Lotería de Boyacá del sábado 1 de mayo de 2026
Este sábado 1 de mayo se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:
El resultado del premio mayor del sorteo es:
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Premios de la Lotería de Boyacá
- Premio mayor: $15′000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000,000,000
- Premio Alegría: $400,000,000
- Premio Ilusión: $300,000,000
- Premios Esperanza: $100,000,000
- Premios Berraquera: $50,000,000
- Premios Optimismo: $20,000,000
- Premios Valentía: $10,000,000
¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?
- Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
- Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
- Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed.
- Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
- Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
- Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
Resultados Lotería del Cauca del sábado 1 de mayo de 2026
Este sábado 1 de mayo de 2026 se jugó la Lotería del Cauca por un premio mayor de 5.555 millones de pesos.
El resultado del premio mayor es:
¿Cuáles son los otros premios de la Lotería del Cauca?
Las personas que deseen participar en la Lotería del Cauca tendrán posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.
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- Premio Mayor: 5.555′000.000 pesos.
- Premio Seco de 200′000.000 pesos.
- Premio Seco de 100′000.000 pesos.
- Premio Seco de 50′000.000 pesos.
- Premio Seco de 10′000.000 pesos.
¿Cuál fue el resultado del Baloto?
El Baloto se juega todos los miércoles y sábados a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live. Recuerde que el boleto tiene un costo de 5.700 pesos.
Resultados de Baloto HOY 1 de mayo de 2026
Este sábado 1 de mayo de 2026, se juega los acumulados de Baloto y Revancha. Conozca a continuación los resultados:
- Baloto
Números ganadores:
Superbalota:
- Revancha
Números ganadores:
Superbalota:
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...