Ministro de Educación advierte que subida de tasas golpea a los sectores más vulnerables

El ministro de Educación de Colombia, Daniel Rojas, abrió el “Festival de Economías para la Vida” con un discurso en el que cuestionó el modelo económico actual y defendió la necesidad de construir una alternativa centrada en el bienestar social.

En su intervención, el funcionario afirmó que el incremento de las tasas de interés termina trasladando los costos del sistema a los sectores más vulnerables, profundizando las desigualdades.

“Los pobres más pobres del mundo, cada vez se vuelven más pobres y los ricos se vuelven cada vez más ricos. Son niveles de desigualdad que han llegado ha cifras históricas y gobernado además, por los bancos centrales”, dijo el ministro.

En ese sentido, criticó el enfoque de los bancos centrales, señalando que no deberían priorizar exclusivamente el control de la inflación sobre otros objetivos como el empleo y la equidad.

También sostuvo que la economía global ha estado guiada por “decisiones políticas disfrazadas de criterios técnicos”.

Por otro lado, el ministro defendió la necesidad de avanzar hacia un nuevo consenso económico “centrado en la vida”, que tenga como propósito priorizar el bienestar de las personas en los intereses del capital.