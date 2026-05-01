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01 may 2026 Actualizado 12:54

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Fue retirado un cilindro en la ruta 15 entre Tello y Baraya, Huila: vía fue cerrada varios minutos

El coronel John Carlos Agudelo de la novena Brigada aseguró que se trataba de era un falso señuelo con cilindro.

Fue retirado un cilindro en la ruta 15 entre Tello y Baraya, Huila. foto Cuarta Brigada

Fue retirado un cilindro en la ruta 15 entre Tello y Baraya, Huila. foto Cuarta Brigada

Fue retirado un cilindro en la ruta 15 entre Tello y Baraya, Huila. foto Cuarta Brigada

Laura Rojas@laurarojas2399

Este viernes 1 de mayo se conoció, gracias a la información y aviso de la población, fue retirado un cilindro en la ruta 15 entre Tello y la vía que comunica con Baraya.

En referencia a esto, el coronel John Carlos Agudelo de la novena Brigada, afirmó que una vez recibieron el anuncio, la brigada se traslada y se adoptaron los protocolos de seguridad militar.

“Se le hace primero seguimiento a la situación, se emplean unos drones tácticos para poder determinar la ubicación exacta y empezar a pormenorizar ya lo que corresponde al cilindro, qué tipo de cilindro es y la ubicación”, explicó.

Sin embargo, luego de realizar la verificación más al detalle, se logró identificar que era un falso señuelo con cilindro, que alcanzó a bloquear la vía por unos 20 minutos mientras se realizó la verificación.

De este modo, se logró habilitar nuevamente la vía y garantizar nuevamente la movilidad a toda la población civil y a los transportadores de esta importante vía del departamento del Huila.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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