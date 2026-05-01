Fue retirado un cilindro en la ruta 15 entre Tello y Baraya, Huila: vía fue cerrada varios minutos

Fue retirado un cilindro en la ruta 15 entre Tello y Baraya, Huila. foto Cuarta Brigada

Este viernes 1 de mayo se conoció, gracias a la información y aviso de la población, fue retirado un cilindro en la ruta 15 entre Tello y la vía que comunica con Baraya.

En referencia a esto, el coronel John Carlos Agudelo de la novena Brigada, afirmó que una vez recibieron el anuncio, la brigada se traslada y se adoptaron los protocolos de seguridad militar.

“Se le hace primero seguimiento a la situación, se emplean unos drones tácticos para poder determinar la ubicación exacta y empezar a pormenorizar ya lo que corresponde al cilindro, qué tipo de cilindro es y la ubicación”, explicó.

Sin embargo, luego de realizar la verificación más al detalle, se logró identificar que era un falso señuelo con cilindro, que alcanzó a bloquear la vía por unos 20 minutos mientras se realizó la verificación.

De este modo, se logró habilitar nuevamente la vía y garantizar nuevamente la movilidad a toda la población civil y a los transportadores de esta importante vía del departamento del Huila.