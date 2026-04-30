Bavaria y la Cámara de Comercio abren 4.000 cupos para fortalecer negocios de tenderos en Bogotá

Colombia

Con el propósito de seguir fortaleciendo el tejido empresarial de los barrios y apoyar el crecimiento de los pequeños comercios, Bavaria y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunciaron la apertura de 4.000 nuevos cupos del programa ‘Emprendedores Bavaria’, dirigido a tenderos y pequeños negocios de la ciudad.

Desde su creación en 2017, más de 80.000 tenderos y tenderas en Colombia han participado en esta iniciativa, logrando en promedio incrementos de hasta el 30% en sus ingresos, además de una operación más organizada y una mayor capacidad para atraer y fidelizar clientes. Esta nueva convocatoria hace parte de la alianza que Bavaria y la Cámara de Comercio de Bogotá mantienen desde 2023 para ampliar el alcance del programa en Bogotá y la región, donde más de 11.000 emprendedores ya se han beneficiado de procesos de formación y acompañamiento para fortalecer sus negocios.

El programa está diseñado para responder a los retos actuales de las tiendas de barrio y pequeños comercios que hoy buscan mejorar sus ventas, ordenar su operación, tomar mejores decisiones y adaptarse a nuevos hábitos de consumo sin perder el rol social que cumplen en los barrios y comunidades.

“Detrás de cada tienda hay una historia de esfuerzo, disciplina y trabajo diario. Cuando un tendero cuenta con herramientas claras para organizar su negocio, tomar mejores decisiones y acceder a oportunidades reales de crecimiento, se fortalece no solo su tienda, sino todo el entorno que la rodea. Acompañarlos en ese proceso es una forma de construir progreso desde lo local”, afirmó Samira Fadul, vicepresidente de asuntos corporativos de Bavaria.

Por su parte, Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó: “Desde la CCB estamos comprometidos con el fortalecimiento de la economía popular y convencidos de que las empresas pueden avanzar en este propósito mediante la oferta de formación de calidad. Por ello, celebramos la firma de un nuevo convenio con Bavaria, a través del cual 4.000 tenderos y unidades productivas recibirán asistencia técnica empresarial y capacitación en áreas como ventas, administración y digitalización, entre otros beneficios que se traducirán en negocios más competitivos y sostenibles al finalizar los ciclos de formación”.

Bavaria y la Cámara de Comercio abren 4.000 cupos para fortalecer negocios de tenderos en Bogotá Ampliar Bavaria y la Cámara de Comercio abren 4.000 cupos para fortalecer negocios de tenderos en Bogotá Cerrar

¿Qué incluye el programa?

‘Emprendedores Bavaria’ está diseñado para responder a los retos actuales de las tiendas de barrio y pequeños comercios que buscan mejorar sus ventas, organizar su operación y adaptarse a nuevos hábitos de consumo sin perder el rol social que cumplen en las comunidades. Los participantes accederán a:

Formación práctica para fortalecer su negocio: a través de contenidos cortos y aplicables en temas como administración, ventas y digitalización, desarrollados en alianza con hackÜ y OnGoing , el Centro de Emprendimiento de la Universidad EAFIT.

a través de contenidos cortos y aplicables en temas como administración, ventas y digitalización, desarrollados en alianza con hackÜ y , el Centro de Emprendimiento de la Universidad EAFIT. Aprendizaje flexible a través de WhatsApp: un modelo de formación digital pensado para que los tenderos puedan aprender a su propio ritmo, desde su celular y en los tiempos que les permite su negocio.

un modelo de formación digital pensado para que los tenderos puedan aprender a su propio ritmo, desde su celular y en los tiempos que les permite su negocio. Acompañamiento especializado: con orientación para mejorar aspectos clave del punto de venta como surtido, exhibición, organización y experiencia del cliente.

con orientación para mejorar aspectos clave del punto de venta como surtido, exhibición, organización y experiencia del cliente. Acceso a alternativas de financiación: orientación para acceder a herramientas de crédito y soluciones financieras diseñadas para el crecimiento de los pequeños negocios.

orientación para acceder a herramientas de crédito y soluciones financieras diseñadas para el crecimiento de los pequeños negocios. Incentivos por desempeño: los tenderos que se destaquen durante el programa podrán acceder a beneficios adicionales, que incluyen apoyo en dotación de infraestructura y mejoras para impulsar sus puntos de venta.

La convocatoria estará abierta a partir del 28 de abril y está dirigida a tiendas de barrio, minimercados, panaderías, cafeterías y pequeños comercios de Bogotá que busquen fortalecer su negocio y mejorar su gestión empresarial. La inscripción podrá realizarse dando clic en este enlace.