Miss Belleza Étnica abrió convocatoria en Cartagena

El certamen Miss Belleza Étnica conmemora en 2026 sus 15 años de trayectoria como una de las plataformas más incluyentes de la ciudad, destacándose por promover la diversidad, la identidad cultural y el liderazgo femenino.

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Más allá de un concurso de belleza, esta iniciativa se ha consolidado como un espacio de formación integral para niñas, adolescentes y jóvenes, brindando herramientas en pasarela, expresión corporal, baile y proyección escénica, con el propósito de formar mujeres seguras, auténticas y agentes de cambio en sus comunidades.

Como parte de esta edición especial, la organización realizará su gran convocatoria presencial el próximo 16 de mayo a las 3:00 p.m. en la zona de comidas del Centro Comercial Portal de San Felipe, donde las interesadas podrán inscribirse y conocer de cerca el proceso.

El certamen mantiene abiertas sus inscripciones para las categorías Infantil, Junior, Teen y Miss, reafirmando su mensaje de inclusión: todas pueden participar, sin importar su estatura, origen o color de piel.

Durante sus 15 años, Miss Belleza Étnica ha sido plataforma de talento para figuras como Alison Vega, Ángela Gaviria y Ayeley Agyare, quienes han llevado su formación a escenarios nacionales e internacionales.

Actualmente, el certamen cuenta con representantes como Luisa Ávila (Miss), Camila Castellar (Virreina) y Camila Brieva (Princesa), junto a sus reinas en categorías menores.

Con el lema “Sé tú. Sé auténtica. Sé la próxima reina”, Miss Belleza Étnica continúa celebrando la belleza real y reafirmando su compromiso con la inclusión, el empoderamiento y el respeto por las raíces culturales.

Más información: WhatsApp 300 123 4567 | Instagram: @missbellezaetnica