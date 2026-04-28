Accidentes de tránsito con víctimas fatales en Bogotá aumentaron un 19%

En lo que va de este 2026, con corte al 26 de abril, se han registrado 204 personas que han fallecido en accidentes de tránsito en Bogotá, lo que representa un aumento del 19% en comparación con el año anterior.

Estas cifras encienden las alertas en seguridad vial de la capital. Es por eso que desde la Secretaría de Movilidad y de Cultura lanzaron la estrategia ‘Los Pies Sobre La Tierra’, en la que se desarrollan actividades pedagógicas en las zonas más críticas en accidentalidad.

“Acá lo que buscamos es cuidarnos en la vía y cambiar una tendencia preocupante que estamos viendo en la ciudad. Tenemos más de 200 personas que han fallecido por siniestros viales y aquí nos enfocamos en los motociclistas, ya que 6 de cada 10 motociclistas se han visto involucrados en un siniestro fatal”, aseguró la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Los principales corredores viales con mayor accidentalidad son la Calle 80, Avenida 30, Autopista Norte, Autopista Sur, entre otros.

Los pies sobre la tierra

Esta alianza interinstitucional busca promover, a través de la cultura ciudadana, un buen comportamiento por parte de todos los actores viales, enfocándose en los motociclistas debido a su vulnerabilidad en las vías.

“Cuando ponemos los pies en la tierra, la moto se detiene; cuando ponemos los pies en la tierra, podemos respirar y tomar la mejor decisión. Son pocos los minutos los que determinan la vida o la muerte cuando se está en la vía”, señaló el secretario de Cultura, Santiago Trujillo.

Desarrollarán actividades pedagógicas en los cruces y semáforos más críticos, experiencias interactivas, mediciones de los comportamientos de las motocicletas y laboratorios con los gremios de motociclistas.