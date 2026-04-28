76 proyectos ha entregado Yamil Arana: vías, megacolegios y acceso a servicios, su gran mayoría

La administración departamental liderada por el gobernador Yamil Arana continúa mostrando resultados concretos con la ejecución de un ambicioso paquete de inversión pública que hoy suma 293 proyectos en todas las áreas, de los cuales, 254 se concentran en sectores estratégicos como agua, saneamiento básico, infraestructura educativa, entre otros. De esa cantidad, 76 ya han sido entregados (30%) y 176 se encuentran en ejecución, con una meta de culminar el 90% y una inversión estimada de $3,7 billones.

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Este portafolio se concentra en infraestructura, educación y desarrollo social, pilares que buscan cerrar brechas históricas y dinamizar el crecimiento en los 45 municipios del departamento.

“Estamos cada vez más comprometidos con la gente del departamento, que espera soluciones. Hemos avanzado en infraestructura educativa, en agua potable y saneamiento básico; en obras comunitarias. Falta mucho, pero trabajaremos hasta el último día de este gobierno para cumplirles a los bolivarenses”, expresó el gobernador Yamil Arana.

Urbano y servicios públicos, más resultados

El sector de urbano y servicios públicos lidera la entrega de proyectos, especialmente en agua potable, saneamiento básico y mejoramiento de espacios comunitarios.

En este frente, la administración ha proyectado una inversión superior a $650.000 millones en 46 proyectos, con 11 ya finalizados y 26 en ejecución. Estas intervenciones impactan directamente a 31 municipios, priorizando zonas rurales que históricamente no contaban con acceso a servicios básicos.

El objetivo es claro: elevar la cobertura de agua potable del 81,6% al 90% y de alcantarillado del 24% al 50% antes de 2027.

A esto se suma la estrategia COMPI, que ha permitido dinamizar obras de pequeña escala con alto impacto comunitario: 64 proyectos priorizados, de los cuales 35 ya han sido entregados, incluyendo pavimentación de vías y construcción de espacios recreativos. Este modelo ha fortalecido la participación ciudadana, con aportes directos de las comunidades.

Educación: megacolegios y acceso a oportunidades

En el sector educativo, uno de los más visibles en entregas, la Gobernación ha logrado la culminación de 12 megacolegios de los 21 proyectados, beneficiando a más de 16.000 estudiantes en distintos municipios.

Estas infraestructuras no solo mejoran la calidad educativa, sino que se articulan con programas como el Plan de Alimentación Escolar, que ya alcanza un 66% de preparación de alimentos en sitio, con meta del 80%.

En educación superior, el departamento avanza en la ampliación de cobertura con programas universitarios en más de 20 instituciones antes de finalizar 2026, además de proyectos estratégicos como:

* El nuevo edificio de Unibac en La Matuna, con una inversión de $69.000 millones.

* La Universidad de los Montes de María, con $86.800 millones, considerada una de las apuestas sociales más importantes para la región.

En vivienda, se destacan proyectos de mejoramiento y construcción que ya muestran avances, incluyendo intervenciones en municipios como Turbaco, Arjona, Magangué y El Carmen de Bolívar, así como programas de titulación que proyectan la entrega de más de 1.500 predios.

Infraestructura vial: conectividad para el desarrollo

El segundo gran frente de inversión es la infraestructura vial, con recursos que superan $1,6 billones en 44 proyectos, que le apuestan a conectar al departamento de norte a sur.

Estas obras incluyen vías terciarias, secundarias y urbanas, además de estudios estratégicos como el corredor entre Barranco de Loba y Norosí, y el diseño de puentes clave para la integración del sur de Bolívar.

Infraestructura turística en marcha

En turismo, todas las obras se encuentran actualmente en ejecución, con entregas previstas entre el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027.

Entre los proyectos destacan intervenciones en Cartagena, Mompox, Magangué, San Basilio de Palenque y Santa Catalina, orientadas a potenciar el desarrollo económico a través del turismo sostenible y cultural.

Deporte y recreación: espacios para la comunidad

En infraestructura deportiva y recreativa se han priorizado 43 proyectos, con una inversión cercana a $300.000 millones. A la fecha, 4 han sido entregados y 20 están en ejecución, incluyendo parques, canchas y centros recreacionales en diferentes municipios.

Otros sectores estratégicos

La administración también avanza en iniciativas complementarias que fortalecen el desarrollo integral del departamento:

* Tecnología: consolidación de Mompox como territorio inteligente y conectado.

* Agricultura: inversión de $13.000 millones en agronegocios para beneficiar a 200 familias rurales.

Un departamento en ejecución

El balance general muestra una administración enfocada en resultados, con obras en marcha en todos los sectores estratégicos y una clara apuesta por descentralizar la inversión.

Con 76 proyectos ya entregados y una ejecución en curso que supera el 69% del total, la Gobernación de Bolívar avanza en su propósito de transformar el territorio con infraestructura, servicios y oportunidades que impacten directamente la calidad de vida de los bolivarenses.