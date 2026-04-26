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26 abr 2026 Actualizado 18:23

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Medellín

Satanás fue condenado a 42 años de cárcel por asesinar a tres personas en detención domiciliaria

El triple crimen ocurrió en el municipio de Abejorral y las víctimas son su expareja sentimental, el novio de ella y otro acompañante.

Janner Iván Morales Poveda, alias Satanás condenado a 42 años por tres homicidios en Abejorral- foto Fiscalía

Janner Iván Morales Poveda, alias Satanás condenado a 42 años por tres homicidios en Abejorral- foto Fiscalía / Norbey Eliecer Valle David

Janner Iván Morales Poveda, alias Satanás condenado a 42 años por tres homicidios en Abejorral- foto Fiscalía

Antioquia

Se trata de un hombre de 44 años conocido con el alias de Satanás, quien en el 2023 había cometido el triple homicidio en zona rural del municipio de Abejorral en el oriente de Antioquia.

Según la fiscalía, Janner Iván Morales Poveda, para la época de los hechos, tenía detención domiciliaria, pero se retiró el brazalete y llegó hasta un cafetal de la vereda Santa Ana. Allí interceptó a su expareja sentimental y la atacó con un machete y arma de fuego, causándole la muerte; luego agredió a la actual pareja de la mujer, también asesinándola en el sitio y, por último, le ocasionó la muerte a un acompañante de la pareja. A los hombres los golpeó hasta causarles la muerte.

Morales Poveda, fue sentenciado a 42 años de cárcel por los delitos de feminicidio, homicidio y tráfico, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Adicionalmente, esta persona actualmente cumple otra condena de 58 años por homicidios y desplazamientos forzados cometidos en el departamento del Huila.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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