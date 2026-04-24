Pasto realizará jornada de vacunación este 25 de abril: Estos son los puntos habilitados

Pasto - Nariño

En Pasto se desarrollará la Semana de Vacunación en las Américas del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, con una jornada inicial y ampliada el 25 de abril en jornada continua de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Se trata de una estrategia que busca iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación, con énfasis en la prevención de enfermedades como sarampión, rubéola, fiebre amarilla, influenza y COVID-19.

De acuerdo con Mari Delgado, profesional del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, la invitación está dirigida a toda la población del municipio, priorizando grupos específicos como menores de edad y adultos mayores.

Puntos de vacunación

Para la jornada central del 25 de abril se habilitarán 33 puntos en zonas urbanas y rurales:

Red Norte: Hospital Civil, Parque Nariño, Iglesia Corpus Christi, Nuevo Sol, Canchas de Juanoy.

Hospital Civil, Parque Nariño, Iglesia Corpus Christi, Nuevo Sol, Canchas de Juanoy. Red Oriente: Hospital Santa Mónica, Parque barrio Santa Mónica, Salón comunal barrio El Rosario, Parque central de La Laguna, Parque central de Cabrera, Plaza principal de El Encano.

Hospital Santa Mónica, Parque barrio Santa Mónica, Salón comunal barrio El Rosario, Parque central de La Laguna, Parque central de Cabrera, Plaza principal de El Encano. Red Sur: Hospital La Rosa, Salón comunal barrio El Chambú, Parque central de Santa Bárbara, Iglesia de Hualmatán, Parque principal de Catambuco, barrio Tejar.

Hospital La Rosa, Salón comunal barrio El Chambú, Parque central de Santa Bárbara, Iglesia de Hualmatán, Parque principal de Catambuco, barrio Tejar. Red Occidente: Centro de Salud San Vicente, Parroquia Tamasagra, Parque de Anganoy, Parque central de Obonuco, Parque central de Genoy, Centro de Salud Tamasagra.

También estarán habilitados puntos en Sanidad de la Policía, Comando Departamental, Especialidades Pabón, Sur Salud (norte y sur), Hospital Infantil Los Ángeles, Unidad Cardioquirúrgica, Plazoleta Avenida Idema, Bomboná, Terminal de Transportes, Parque Rumipamba, Proinsalud y el Centro Comercial Unicentro.

Vacunas que se aplicará y población priorizada

La jornada está dirigida a niñas y niños menores de 6 años, adolescentes entre 9 y 17 años, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, población gestante y adultos mayores, además personas que tengan esquemas incompletos y requieran refuerzos.

Durante la actividad se aplicarán todos los biológicos contemplados en el esquema regular de vacunación, garantizando disponibilidad en los diferentes puntos, según las autoridades de salud, entre las vacunas priorizadas se encuentran las de fiebre amarilla, influenza, COVID-19, sarampión y rubéola.

La jornada se realiza en el marco de la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, impulsada por la OPS/OMS, con el lema “Tu decisión marca la diferencia”, orientado a reforzar la protección colectiva y prevenir la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles.