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24 abr 2026 Actualizado 13:39

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Colombiano Alfonso Gómez Palacio, nuevo consejero delegado de Movistar Plus+

Alfonso Gómez Palacio pasa a ser una de las personas más relevantes en Telefónica.

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Felipe Larafelipelara94andreslara1494

El colombiano Alfonso Gómez Palacio fue nombrado nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, en reemplazo de Daniel Domenjó, quien estuvo en el cargo un año.

Para Forbes, el perfil de Gómez encaja en este cargo, pues es un ejecutivo financiero y operativo que conoce Telefónica desde dentro.

A esto se le suma que el colombiano tiene más de dos décadas trabajando en Telefónica tras tener una trayectoria por toda Latinoamérica.

Es así como Gómez Palacio pasa a ser una de las personas más relevantes al interior de la organización, luego del presidente ejecutivo Marc Murtra.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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