Colombiano Alfonso Gómez Palacio, nuevo consejero delegado de Movistar Plus+
Alfonso Gómez Palacio pasa a ser una de las personas más relevantes en Telefónica.
Colombiano Alfonso Gómez Palacio, nuevo consejero delegado de Movistar Plus+
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El colombiano Alfonso Gómez Palacio fue nombrado nuevo consejero delegado de Movistar Plus+, en reemplazo de Daniel Domenjó, quien estuvo en el cargo un año.
Para Forbes, el perfil de Gómez encaja en este cargo, pues es un ejecutivo financiero y operativo que conoce Telefónica desde dentro.
A esto se le suma que el colombiano tiene más de dos décadas trabajando en Telefónica tras tener una trayectoria por toda Latinoamérica.
Es así como Gómez Palacio pasa a ser una de las personas más relevantes al interior de la organización, luego del presidente ejecutivo Marc Murtra.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...