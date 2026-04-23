Bajo el lema ‘Tu decisión marca la diferencia’ llega la Segunda Jornada Nacional de Vacunación

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, se une a la Segunda Jornada Nacional de Vacunación y a la conmemoración de la Semana de Vacunación de las Américas, bajo el lema: “Tu decisión marca la diferencia”. La invitación está abierta a toda la ciudadanía para participar, activamente, entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El objetivo principal de esta jornada es aumentar las coberturas de vacunación al 95%, con todos los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), reducir el número de personas susceptibles y fortalecer la confianza en las vacunas como herramienta esencial para prevenir enfermedades. Además, se busca promover el acceso equitativo, evitar oportunidades perdidas de vacunación e incluir la protección contra COVID-19 dentro de las estrategias de inmunización.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, recalcó la importancia de la vacunación e invitó a los padres de familia a asumir con compromiso el cuidado de la salud de sus hijos. Destacó que las vacunas han demostrado ser altamente efectivas, ya que previenen más de 30 enfermedades y, en Colombia, son completamente gratuitas.

De igual forma, extendió la invitación a la jornada de vacunación que se realizará este viernes, 24 de abril, a partir de las 4:00 de la tarde, en el centro comercial La Gran Manzana. “Los esperamos para que lleven a sus niños, adultos mayores y gestantes. Contamos con todos los biológicos disponibles”, señaló Navarro.

El funcionario también informó que la vacunación está disponible en las 70 IPS públicas y privadas del Distrito, tanto para iniciar como para completar esquemas, además, reiteró que las vacunas son seguras y salvan vidas.

Adicionalmente, el sábado 25, se habilitarán 14 puntos de vacunación extramural en estrategia casa a casa y punto fijos distribuidos en las tres localidades, El Pozón (sectores Víctor Blanco, Ciudadela de la Paz y 14 de Febrero), barrio La Campiña, San Pedro Mártir, La Sierrita, Jerusalén, La Paz, San Francisco (sector Rincón Guapo y Las Casas Caídas), San Fernando, 20 de julio- Montes de Sinaí y los corregimientos de Bayunca y La Boquilla.

Durante esta jornada se reforzará la cobertura de vacunación contra COVID-19, VPH y fiebre amarilla, y se actualizarán los esquemas de inmunización en las poblaciones de riesgo, con el propósito de fortalecer la protección frente a enfermedades prevenibles.

Los biológicos disponibles durante la jornada incluyen:

Esquema Regular

Influenza

Sarampión dosis adicional

VP

Triple Viral

Tétano -Difteria - Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años

DPT Acelular, Tétano y Covid- gestante.

Población susceptible para Fiebre Amarilla

Población susceptible para COVID-19.

Fiebre Amarilla.