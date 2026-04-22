¿Por qué pidió información sobre docentes del paro? Mineducación responde y descarta sanciones

El Ministerio de Educación Nacional aclaró el alcance que había solicitado a las entidades territoriales luego del paro del magisterio del pasado 15 de abril, en medio de cuestionamientos sobre un posible seguimiento a docentes con fines disciplinarios.

Según la entidad, la solicitud de información no busca sancionar a los profesores que participaron en la jornada de protesta, sino evaluar cómo se afectó la prestación del servicio educativo y definir estrategias para garantizar la continuidad académica.

“El oficio emitido no ordena persecuciones ni sanciones”, indicó el Ministerio, al precisar que se trata de orientaciones dirigidas a las secretarías de educación en el marco de su autonomía.

¿Qué pidió el Ministerio y para qué?

De acuerdo con el documento, las entidades territoriales deben consolidar información sobre el porcentaje de docentes que participaron en el paro o no asistieron, las actividades académicas que se realizaron o quedaron pendientes y las acciones necesarias para reponer los contenidos.

Por ello, la cartera explicó que estos datos tienen un propósito organizativo y pedagógico, enfocado en identificar afectaciones en el servicio educativo. “El objetivo es la planeación educativa, diagnóstico y toma de decisiones pedagógicas, no procesos disciplinarios”, señaló la entidad.

Basicamente, en pocas palabras, solicitó establecer el porcentaje de profesores que se sumaron al paro e identificar a quienes no asistieron a sus instituciones educativas, para evaluar cómo se afectó la prestación del servicio educativo.

Reposición de clases y decisiones locales

El Ministerio también indicó que las secretarías de educación tienen autonomía para definir, junto con las comunidades educativas, las medidas necesarias para recuperar las actividades académicas afectadas por el paro.

En ese sentido, el documento establece que no es obligatorio modificar el calendario escolar, ya que las entidades pueden aplicar ajustes pedagógicos para reponer contenidos, siempre que las interrupciones no superen una semana.

Además, recordó que el Decreto 500 de 2024 permite a las entidades territoriales decidir si acogen el tercer viernes de abril como día cívico, lo que también influye en la planeación académica.

Además en su pronunciamiento, el Ministerio reiteró que respeta el derecho a la movilización del magisterio y negó que exista alguna directriz orientada a sancionar a los docentes por su participación en protestas.

También enfatizó que las orientaciones lo unico que buscan es garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, en medio de este tipo de jornadas.