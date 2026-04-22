Festival Internacional de Títeres celebra 25 años en Cali

Hay planes que parecen pequeños hasta que se viven. Sentarse frente a un escenario, ver cómo un personaje cobra vida entre hilos, telas y luces… y sentir que es algo que nos mueve por dentro. En Cali está a punto de comenzar una nueva edición del Festival Internacional de Títeres “Cali, un sueño con títeres”, que este año celebra 25 años de historia.

Un cuarto de siglo puede parecer mucho tiempo, pero en realidad son miles de funciones.

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Un festival que muchos aún no conocen

Aunque lleva 25 años realizándose, todavía hay personas que no saben que este festival existe o no han tenido la oportunidad de vivirlo.

En medio de una conversación, la actriz y titiritera Leonor Amelia Pérez, resume el espíritu del teatro de títeres:

“Que se dejen sorprender y se saquen de la cabeza esa imagen del títere como algo insignificante… el títere te pone a sentir, a veces te pone a llorar, porque mueve fibras muy internas y logra desbordar los sentimientos del ser humano”.

Este arte sigue creciendo y conectando con emociones sin importar la edad.

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25 años construyendo recuerdos en la ciudad

Desde 1998, el festival ha traído a Cali compañías de España, Cuba, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y diferentes regiones del país, convirtiendo a la ciudad en un escenario de encuentro cultural.

Cada obra tiene su propio estilo y propone una experiencia distinta para el público.

A lo largo de los años, el teatro de títeres también ha evolucionado: hoy conviven marionetas de hilo, títeres de guante, teatro de sombras, objetos animados y propuestas contemporáneas que dialogan con el cine, la animación y las nuevas tecnologías. Además, el festival cuenta con uno de los mejores sistemas de sonido de la ciudad, lo que fortalece la experiencia escénica.

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Un plan que termina siendo un recuerdo

Quienes han asistido alguna vez suelen repetir la experiencia. Porque no es solo ir a una función: es salir comentando la historia, recomendarla a alguien más y descubrir que el teatro puede convertirse en un plan distinto dentro de la rutina.

La invitación: darse la oportunidad

Este aniversario número 25 es una invitación abierta a vivir el festival y dejarse sorprender.

Las funciones tienen cupos limitados, por lo que es necesario reservar las entradas con anticipación a través de la página oficial del festival.