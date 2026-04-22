Destruyen más de 500 kilos de explosivos listos para ser usados en Tumaco

Tumaco - Nariño

En las últimas horas en zona rural del municipio de Tumaco fue ubicado y destruido un depósito ilegal con material explosivo que, según las autoridades, estaría destinado a acciones violentas contra la Fuerza Pública.

De acuerdo con el coronel Jhon Urrea, comandante de la Policía del Departamento de Nariño, el procedimiento se desarrolló en el corregimiento de La Espriella, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con el Gaula Militar de la Armada Nacional y el Grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), adelantaron una operación para intervenir el lugar.

Durante la acción fue destruido de manera controlada un total de 500 kilogramos de explosivos, los cuales, tras verificaciones técnicas, se encontraban en condiciones óptimas para su uso, que de acuerdo con el informe, este material sería utilizado para almacenar y posteriormente ejecutar posibles acciones con fines terroristas en el municipio.

Antes de la destrucción, las autoridades realizaron una prueba preliminar de detonabilidad que confirmó las propiedades explosivas del material, evidenciando el riesgo que representaba.

Según las autoridades, este depósito fue inmediatamente destruido, se presume que la infraestructura pertenecería a la estructura armada Iván Ríos que delinque en esa zona del pacífico de Nariño.

Las autoridades indicaron que continuarán las operaciones articuladas para afectar a estos grupos y fortalecer las condiciones de seguridad en el territorio.