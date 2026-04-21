Estados Unidos alerta en la ONU por violencia y advierte riesgos para elecciones presidenciales

La representante de Estados Unidos ante la ONU, expresó su “profunda preocupación” por la inseguridad, el avance de economías ilícitas y las amenazas contra civiles y candidatos.

“A Estados Unidos le preocupa de sobremanera la inestabilidad, la violencia y el cultivo y el tráfico ilegal de drogas en Colombia. La violencia y el narcotráfico a manos de organizaciones terroristas y grupos ilegales ponen en peligro la seguridad, no solo de los colombianos, sino de todos en la región, incluyendo los estadounidenses”, subrayó este martes la embajadora Jennifer Locetta, representante adjunta de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU en Nueva York. “Rechazamos cualquier abuso generalizado contra civiles, incluyendo el desplazamiento forzado, la reclusión, la violencia sexual y el reclutamiento y uso ilícito de niños en combate”, agregó.

La representante fue clara en señalar que otro gran desafío es enfrentar el narcotráfico.

“Frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína también es esencial para evitar que los grupos armados ilegales impongan un régimen de terror en todo el país y la región. Estados Unidos condena a todos aquellos que buscan socavar la paz mediante el narcotráfico y la actividad terrorista. Estados Unidos continúa designando a grupos activos en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, cortándoles el acceso a financiación y recursos. No debe haber impunidad para los actos de terror o violencia cometidos por grupos armados ilegales”, añadió la diplomática durante su intervención.

“Tomamos nota del informe del Secretario General de que las elecciones legislativas se llevaron a cabo sin mayores alteraciones del orden público. A medida que Colombia se acerca a las elecciones presidenciales, Estados Unidos se mantiene vigilante ante cualquier acción de grupos que amenacen la integridad de estos próximos comicios. Estas elecciones se realizan bajo la sombra del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado… Condenamos las amenazas de muerte contra candidatos presidenciales en Colombia… Estados Unidos está con el pueblo colombiano mientras trabaja por una paz y seguridad duraderas en Colombia”, concluyó en su intervención.