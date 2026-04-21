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Desgarradora historia de colombiano expulsado de EEUU que fue llevado a Congo: “Nos dejaron tirados”

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Caracol Radio conoció la historia de Carlos Rodelo, un barranquillero que buscaba el llamado “sueño americano” y se convirtió en una pesadilla inesperada.

En 6AM W de Julio Sánches Cristo, Rodelo afirmó que lo que parecía un proceso migratorio dentro de Estados Unidos terminó con su deportación, no a Colombia, capital de la República Democrática del Congo.

“Nos dejaron tirados aquí”, relató Rodelo, quien asegura que nunca recibió explicaciones claras por parte de las autoridades migratorias.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: