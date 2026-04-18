Colombiano denuncia deportación irregular de EE. UU. hacia África en medio de proceso legal

Jorge Cubillos, ciudadano colombiano denunció haber sido deportado de manera irregular desde Estados Unidos hacia África, pese a encontrarse en medio de un proceso judicial activo que, según afirma, debía frenar su traslado.

El hombre relató a Caracol Radio que llegó a Estados Unidos en 2018, donde solicitó asilo. Sin embargo, debido a retrasos ocasionados por la pandemia, su caso no se resolvió oportunamente.

De acuerdo con el hombre, en marzo de 2022, un juez le otorgó una figura de protección conocida como withholding of removal, que le permitía permanecer en el país sin ser deportado a Colombia, aunque no le concedía el asilo definitivo.

Durante varios años, aseguró haber llevado una vida estable: formó una familia, tuvo hijos nacidos en territorio estadounidense, creó una empresa de transporte y cumplió con sus obligaciones fiscales. No obstante, su situación cambió tras ser detenido en enero por autoridades migratorias.

Según su testimonio, permaneció cerca de 20 días en Orlando y posteriormente fue trasladado a distintos centros de detención mientras intentaba avanzar en su defensa legal.

Denunció además que su abogado abandonó el caso y que, ante la falta de recursos, su familia tuvo que continuar el proceso por su cuenta, incluyendo la interposición de un recurso de habeas corpus.

El colombiano sostiene que, pese a que su solicitud estaba en trámite ante una jueza federal y que las autoridades tenían un plazo para responder, agentes migratorios lo presionaron para aceptar una deportación hacia México u otros destinos. Al negarse, asegura que fue trasladado sin previo aviso a diferentes centros hasta ser enviado finalmente a África.

El recorrido, según relató, incluyó escalas en Senegal y Ghana antes de llegar a la República del Congo, junto a otros migrantes. Asegura que nunca firmó documentos autorizando su traslado ni recibió las vacunas requeridas para ingresar al continente africano.

“El proceso legal no fue respetado. Nos sacaron del país sin esperar la decisión de la jueza”, afirmó.

Actualmente, el ciudadano permanece en territorio africano, donde dice estar recibiendo atención básica, mientras intenta gestionar su situación con apoyo de contactos en Colombia.

Indicó que busca el acompañamiento de la Cancillería para encontrar una solución, ya que no puede regresar a Estados Unidos por una sanción de 10 años y su familia permanece allí.