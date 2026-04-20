Conozca el calendario de Real Cartagena en cuadrangulares: inicia con Barranquilla FC

Real Cartagena ya tiene definida su hoja de ruta en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay, instancia en la que buscará asegurar un cupo en la gran final dentro del Grupo B.

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El conjunto heroico enfrentará a Barranquilla FC, Bogotá FC y Unión Magdalena, rivales conocidos tras su paso por la fase regular del campeonato.

El estreno será fuera de casa. Real Cartagena visitará a Barranquilla FC el lunes 27 de abril, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Romelio Martínez. Este compromiso tendrá un ingrediente especial, ya que el cuadro barranquillero fue el único que logró vencer a los cartageneros en el todos contra todos.

Posteriormente, el equipo dirigido por su cuerpo técnico volverá a casa para medirse ante Bogotá FC el sábado 2 de mayo, a las 6:00 p.m., en el estadio Jaime Morón León. En este duelo, los locales intentarán ratificar el buen resultado conseguido previamente, cuando se impusieron por la mínima diferencia.

La tercera jornada también se disputará en Cartagena. El viernes 8 de mayo, a las 7:30 de la noche, Real Cartagena recibirá a Unión Magdalena en el Jaime Morón, en un enfrentamiento que perfila como determinante, teniendo en cuenta el protagonismo de ambos clubes durante la fase inicial.

Con este panorama, el cuadro auriverde afronta un calendario exigente desde el arranque de los cuadrangulares, donde la regularidad y la capacidad de sumar puntos tanto en casa como fuera serán claves para mantenerse en la pelea por el cupo a la final.