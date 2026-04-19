🔴 River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto del superclásico argentino

River Plate y Boca Juniors se miden por la fecha 15 de la Liga de Argentina. El Monumental de Núñez alberga un nuevo clásico, pero esta vez no tendrá ni siquiera en el banco de suplentes a ningún futbolista colombiano.

Por el lado del conjunto local, Juan Fernando Quintero se encuentra lesionado, mientras que Kevin Castaño no fue tenido en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet, quien afronta su primer clásico en el banquillo de la Banda Cruzada. En Boca, por su parte, no hay colombianos en el plantel.

River llega en el segundo lugar de la zona B de la Liga Argentina con 26 unidades, mientras que el cuadro Xeneize es cuarto con 21 puntos.

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