“Optimismo de los mercados por Milei no refleja la realidad de Argentina”: gobernador Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los más destacados opositores al Gobierno de Javier Milei, pasó por los micrófonos de Caracol Radio desde la Cumbre de Líderes Progresistas que se lleva a cabo en Barcelona, España.

Kicillof destacó la importancia de este tipo de encuentros de la izquierda política del mundo para enfrentar “una crisis global” porque hay un “cambio de régimen internacional”.

“Pareciera que la única alternativa que existe es seguir los pasos de Trump, lo que vendría a ser un rediseño de las reglas del sistema internacional, son sectores muy pequeños, muy concentrados, donde prima la violencia, la guerra, sobre todo de millonarios, de corporaciones, muy distantes de las necesidades de la gente real entonces en todos los países”, aseguró.

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Asimismo, enfatizó en la necesidad de construir un proyecto internacional que permita “un mundo más justo e igualitario” y no basado en la ley del más fuerte.

¿Por qué los mercados hablan positivamente de Argentina pese a las críticas de los sectores progresistas?

Recientemente los mercados globales se han mostrado optimistas hacia Argentina, subiendo las acciones, sin embargo, el gobernador aseguró que esto no es reflejo de la situación de los ciudadanos en su país.

“El comportamiento de los mercados se mueve al ritmo de las decisiones arbitrarias de Trump, que si abre o cierra el estrecho, que si hace o no la guerra, que si destruye países. Los mercados reaccionan según las posibilidades de ganancia y rentabilidad, no del bienestar de la gente, lo que están mirando en Argentina es que el apoyo que ha tenido Milei de Trump les da certidumbre en que sus negocios están protegidos, muy distinto es lo que ocurre con la vida cotidiana con el pequeño comerciante, con el pequeño productor, con el trabajador, con el estudiante, con el jubilado”, agregó.

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