Expresidente Álvaro Uribe denunció presunto plan de atentado con Paloma Valencia
El expresidente aseguró que le llegó la información de “interlocutores del ELN”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una grave denuncia a través de su cuenta X este viernes, 17 de abril.
Advirtió un presunto intento de magnicidio en contra de la candidata presidencial Paloma Valencia.
Él exmandatario aseguró haber recibido información que comprometería a integrantes del ELN.
“Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”.
Uribe también aprovechó para lanzar una crítica contra la política de paz del gobierno Petro: “La paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”, dijo.
Hasta el momento, ni el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ni representantes del ELN, ni el senador Iván Cepeda se han pronunciado sobre la denuncia del expresidente Uribe.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...