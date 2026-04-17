Expresidente Álvaro Uribe denunció presunto plan de atentado con Paloma Valencia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una grave denuncia a través de su cuenta X este viernes, 17 de abril.

Advirtió un presunto intento de magnicidio en contra de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Él exmandatario aseguró haber recibido información que comprometería a integrantes del ELN.

“Máxima alerta para proteger a Paloma Valencia. De Interlocutores del ELN recibo esta información: Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”.

Uribe también aprovechó para lanzar una crítica contra la política de paz del gobierno Petro: “La paz total de Petro y Cepeda asesinó a Miguel Uribe, cuidemos a Paloma”, dijo.

Hasta el momento, ni el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ni representantes del ELN, ni el senador Iván Cepeda se han pronunciado sobre la denuncia del expresidente Uribe.